Eksplosjon ved Dortmunds spillerbuss – fotballstjerne sendt til sykehus med skader

SISTE! Borussia Dortmund bekrefter på Twitter at Champions League-kvartfinalen mot Monaco utsettes til i morgen klokken 18.45.

Fotballspilleren Marc Bartra skal ha blitt skadet og er på vei til sykehus, etter en eksplosjon ved bussen til Borussia Dortmund i Dortmund i kveld. Klubben bekrefter at bussen er blitt skadet på flere steder og at flere vindusruter er blitt knust. Politiet er på plass med store styrker, melder avisen Bild.

Ifølge avisen var sprengladningene plassert i en hekk på bussens høyre side og flere ruter på bussen ble knust.

Treneren og laget ble sjokkerte

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver at spilleren ble skadet i en hånd, men at det fortsatt er uklart hvor store skader det er snakk om. Også de hevder det dreier seg om Marc Bartra.

Treneren Thomas Tuchel sier ifølge avisen at både han og laget var sjokkert etter det som skjedde.

Et vitne som bor i nærheten forteller til Bild:

– Jeg satt i stua mi, foran TV-en, da jeg hørte eksplosjonen. Det var så høyt at jeg tenkte: Det er krig!

Dortmund skulle spille mesterligakvartfinale mot franske Monaco tirsdag kveld. Hendelsen skjedde i bydelen Höchsten i Dortmund, like etter at bussen hadde kjørt fra hotellet hvor laget var samlet. Stedet ligger ti kilometer unna stadion hvor kampen skulle spilles.

Rundt en time før kampstart kom meldingen om at det hadde oppstått en hendelse utenfor det tyske lagets spillerbuss. En talsmann for tysk politi bekreftet kort tid etterpå at tre sprenglegemer skal ha gått av.

Beroliger supporterne

Politiet undersøker nå om det var et målrettet angrep mot bussen, eller om det skyldes andre omstendigheter, skriver tyske medier.

Publikum på stadion er informert om hendelsen. Politiet i Nordrhein-Westfalen (delstaten) skriver i en tweet at de kan berolige fansen i stadion og deres pårørende.

– Det er ikke noe som tyder på at det er noen truende situasjon for de besøkende i stadion

Erstmeldung: Explosion in der Nähe des Mannschaftsbusses des BVB https://t.co/PBs86FpOEe #bvbasm — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 11, 2017

Det er blitt opplyst at én person være kjørt til sykehus etter episoden.

Politiet ønsker ikke å gå ute med om den skadde er én av lagets spillere.

Ifølge flere kilder pågikk det ved 20-tiden samtaler mellom representanter for Det europeiske fotballforbundet (UEFA) og klubbene om hvorvidt kampen kan avvikles etter planen.

Saken oppdateres