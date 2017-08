Disse spillerne kan bli leid ut fra Molde

MOLDE (Rbnett): Molde har hentet Vegard Forren og Christopher Telo og keeper Mathias Ranmark de siste ukene. Ole Martin Rindarøy (Sogndal), Amidou Diop (Kristiansund), Thompson Ekpe (Arendal), Neydson da Silva (Elverum), Kristian Strande (Brattvåg) og Ola Husby (Brattvåg) er ute av årets MFK-tropp.

Vil leie ut flere unggutter

Nå bekrefter Ole Gunnar Solskjær at flere Molde-spillere sannsynligvis blir leid ut i høstsesongen.

– Det kan godt hende at noen flere av ungguttene våre går på lån. Tobias (Svendsen) har fått for lite spilletid, Eman (Markovic) og Leo (Østigård) er også klare for større utfordringer. Alle disse er for gode til å spille i 3. divisjon. Det er mulig de blir leid ut til andre eliteserieklubber eller 1. divisjonsklubber, sier treneren til Rbnett.

Åpner for flere forsterkninger

Han utelukker heller ikke at det kommer flere forsterkninger før det norske overgangsvinduet stenger 17. august.

– Det kan alltid skje ting så lenge vinduet er åpent. Hvis det dukker opp en mulig forsterkning som er god nok, kan det hende vi gjør noe. Dette forutsetter at vi eventuelt har støtte fra Bjørn Runde (Gjelsten) og Kjell Inge (Røkke). Men jeg er fornøyd med den troppen jeg har nå, understreker Ole Gunnar Solskjær.