Det er åtte år siden Molde hadde færre tilskuere på åpningskampen

MOLDE (Rbnett): Molde Fotballklubb solgte 6635 billetter og sesongkort til onsdagens kamp mot Lillestrøm. Det er 1000 færre enn i fjor, og det laveste tallet i sesongens første hjemmekamp siden 2009.

– Vi skulle ønske at vi solgte flere og vi må bli flinkere til å trekke folk på kampene våre. Men det er mange grunner til at det ble slik denne gangen. Midtuke, snøfall og åpen tv-kamp er faktorer som alltid spiller inn på totalen. Da mister vi en del folk fra distriktet og barnefamilier, sier billettsjef Lars Outzen.

6000 sesongkort

MFK har solgt rundt 6000 sesongkort så langt i år. På samme tidspunkt i fjor var tallet 6400, da endte det på 6800.

- Men det er viktig å legge til at da var sesongstarten mye tidligere, vi spilte hjemme mot Tromsø allerede 13. mars. I tillegg hadde vi Sevilla-kampen i februar som også dro i gang salget tidligere enn vanlig, påpeker Outzen.

Han erkjenner at klubben har noen utfordringer i bedriftsmarkedet.

– Der er det fortsatt tøft for de fleste klubbene, men blant vanlige supportere er interessen for sesongkort like stor som før. Dessuten tror vi at flere kommer til å bruke kortene sine i år enn tidligere. Det aller viktigste for meg og for spillerne er hvor mange personer som faktisk er til stede på stadion, ikke hvor mange kort vi har solgt, sier Outzen.

Oppmøte på 66 prosent

Oppmøteprosenten mot Lillestrøm var 66. Gjennomsnittet for kampene i fjor var 65.

– Nå får vi en spennende hjemmekamp mot Vålerenga med gode værmeldinger andre påskedag. Den tredje kampen på Aker stadion er Aalesund 6. mai. Jeg tror derfor vi kommer til å selge en del sesongkort de nærmeste ukene. Vi ser absolutt lyst på denne sesongen, sier Outzen.

Han legger til at folk som løste billett mot Lillestrøm, får rabatt hvis de velger å kjøpe sesongkort nå. Det samme gjelder mot Vålerenga.

PS: Rekorden for sesongkortsalg er på 7600 og ble satt i 2012. Da hadde Ole Gunnar Solskjær akkurat tatt Molde til klubbens første seriegull i 100-årssesongen.

Åpningsrekord i 2010

Her er antall solgte billetter og sesongkort i første seriekamp de siste åtte årene: 13.03.2016: Molde – Tromsø 1-1: 7775. 07.04.2015: Molde – Odd 1-2: 8308. 28.03.2014: Molde – Vålerenga 2-0: 8875. 02.04.2013: Molde – Lillestrøm 1-2: 7981. 23.02.2012: Molde – Strømsgodset 2-1: 9052. 03.04.2011: Molde – Tromsø 2-2: 8782. 14.03.2010: Molde – Rosenborg 1-2: 9080. 22.03.2009: Molde - Bodø/Glimt 3-1: 5741.