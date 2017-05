Denne tøffingen kan redde Molde ut av krisa

Babacar Sarr kan være tilbake på Molde-laget i søndagens bortekamp mot Odd. Det melder moldefk.no.

- Jeg føler meg velig bra, så jeg tror jeg er tilbake snart. Vi trenger alle spillere som har vært skadet i laget nå. Mens jeg har vært skadet, har jeg trent virkelig hardt for å være forberedt og i god form. Jeg spiller kanskje mot Odd, jeg tror det er 80 prosent sikkert at jeg er klar søndag, sier han i et intervju med klubbens hjemmeside.

Albuen ut av ledd

Midtbanekjempen har vært sterkt savnet etter at han fikk albuen ut av ledd borte mot Sandefjord 30.april i år. Siden har Molde tapt tre kamper. De siste dagene har senegaleseren trent med en spesialskinne som stabiliserer albuen. Sarr er friskmeldt av MFKs medisinske apparat.

- Det er trist å se på at lagkameratene tapet noen kamper, men det er en del av fotball. Noen ganger går det dårlig. Vi må løfte hodet og alltid to at vi kan klare det. Neste kamp er veldig viktig kamp. Hvis vi tror på oss selv, kan vi gjøre det bedre, sier Sarr.

16 kamper uten seier i Skien

Molde Fotballklubb har aldri vunnet en bortekamp mot Odd. Lagene har møtt hverandre 16 ganger i Skien. Molde har tapt åtte av dem. De åtte andre har endt uavgjort.

- Vi har vært nære med å ta poeng mot Odd, men jeg kan ikke huske å ha tatt poeng, Vi tapte vel på overtid en gang med Frode Johnsen, og det har vært jevne kamper så ofte har bikka deres vei, sier Ole Gunnar Solskjær til moldefk.no.

-Vi må gjøre arbeidsoppgavene bedre enn i det siste for få til en prestasjon og så kanskje et resultat vi fortjener. Vi må stole på oss sjøl og kvalitetene vi har, og så må vi bli litt tøffere både i hodet og i kroppen. Lag skal kjenne at de har spilt mot oss, fysisk og mentalt. Vi er nødt til å springe mer enn dem og ville mer enn dem, sier MFK-treneren.