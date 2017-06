Borussia-talent vil signere for Molde

MOLDE (Rbnett): Midtbanespilleren Marcel Canadi trente med Molde for første gang fredag. Prøvespilleren fra Østerrike skal være på besøk i ei uke.

– Jeg håper det fungerer for meg her, Molde er definitivt et alternativ. Jeg tror dette kan være riktig steg i karrieren min. Jeg vil bevise for meg selv at jeg kan lykkes, og jeg vil oppleve noe nytt i en annerledes fotballkultur. Ole Gunnar Solskjær er også en flink trener som jeg kan lære mye av, sier Canadi til Rbnett.

Tre år i Münchengladbach

Han har de tre siste årene vært i den tyske storklubben Borussia Münchengladbach, der han har spilt kamper for andrelaget på fjerde nivå. Han har tilbud fra klubber i Tyskland og Østerrike.

- Jeg har noen muligheter, men målet mitt nå er ikke å dra tilbake til Østerrike. Det er mer interessant å prøve en annen liga, sier 19-åringen. Han representeres av den østerrikske agenten Mario Weger, som tidligere hadde spillere som Joshua Gatt og Ethan Horvath i Molde.

Canadi har fått et godt førsteinntrykk av MFK og Aker stadion. Han ser fram til resten av oppholdet.

- Etter at kontrakten gikk ut har jeg ikke trent med et lag. De siste seks ukene har jeg trent alene, så jeg trenger litt tid på å komme i kampform, sier unggutten, som har spilt mest venstre midtbane. Han kan også brukes på venstre og høyre kant.

Faren besøkte Solskjær i Cardiff

Ole Gunnar Solskjær er spent på hva prøvespilleren vil vise i løpet av oppholdet.

- John Vik (MFK-speider) har sett ham i aksjon flere ganger tidligere, og vi vet at han er en god fotballspiller. Han kan være aktuell som venstreflanke. Han har en bra venstrefot, og er en kreativ spiller som kan passere motspillere og slå gode pasninger, sier Molde-treneren.

Han kjenner godt til Canadi-familien fra før. Faren Damir Canadi har blant annet vært assistenttrener i Lokomotiv Moskva og tok Joshua Gatts tidligere klubb Altach til østerriksk seriemesterskap og Europa League. Etter et halvt år i Rapid Wien ble han løst fra kontrakten i april.

- Jeg har et godt forhold til faren, han var blant annet på besøk mens jeg var i Cardiff. Nå får vi se om gutten synes det er kjekt å være her, og så får vi bli litt bedre kjent med ham. Han har noen tilbud på bordet. Kanskje får hen et til, sier Solskjær.

– Det blir utskiftninger i stallen

Han understreker samtidig at det forutsetter endringer i spillerstallen til Molde. Det er bare plass til ni utlendinger i høstens eliteserietropp. Både utleie og salg er aktuelt.

- Det kommer til å skje utskiftninger i sommer. Noen har ikke fått nok spilletid og noen har ikke bidratt nok. Da er det synd at de tar opp en plass. Vi har ikke vært gode nok til nå, og vi skal opp og fram på tabellen. Det skjer nok en eller to utskiftninger. Men først er det fem seriekamper som vil bestemme hva vi trenger å gjøre, sier Solskjær, som ikke vil kommentere hvilke spillere som kan forsvinne i sommer,

Amidou Diop, Thomas Amang og Ottar Magnus Karlsson er de utlendingene som har fått minst spilletid så langt i år. Sonni Nattestad og Mattias Moström har vært skadet hele sesongen.