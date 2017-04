Berget Skjølsvik gjør comeback: Klar for Brattvåg i 3. divisjon

Det er Brattvågs egen hjemmeside som melder om signeringen på overgangsvinduet siste dag.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk til dette helt på tampen. Etter skaden på Simon (Tomren) følte vi at vi var ganske sårbar i midtbaneleddet, sier Brattvåg-trener Karl Oskar Fjørtoft.

Han viser til at kaptein Simon Tomren nylig røk korsbåndet. Han mister hele den kommende sesongen.

Enorm erfaring

Selv om Aksel Berget Skjølsvik ikke er blitt mer enn 29 år, har han enorm erfaring fra norsk toppfotball. Han startet karrièren i Åndalsnes, fortsatte i Rosenborg – og slo for alvor gjennom i Molde. Siden 2010 og fram til i fjor har han vært en bærebjelke og kaptein for Sandnes Ulf.

Etter sesongen la han imidlertid skoene på hylla og flyttet hjem til Åndalsnes.

– Han hadde vel bestemt seg for å legge opp, men heldigvis fikk vi overtalt han til å ta på seg skoene når det ble som det ble med Simon, sier Karl Oskar Fjørtoft.

Må fortsatt løse det praktiske

Han mener Berget Skjølsvik med sin erfaring har mye å tilføre Brattvåg.

– Jeg håper at hans rutine skal være med å bidra til at vi kjemper i toppen av 3. divisjon, sier Fjørtoft.

Berget Skjølsvik bor for tiden på Åndalsnes. Det tar over en og en halv time til Brattvåg.

– Vi skal sette oss ned med Aksel og avtale hvordan vi løser dette rent praktisk over helga. Vi skal legge en best mulig plan for begge parter slik at han blir best mulig benytta i 2017, sier Karl Oskar Fjørtoft.

Aksel Berget Skjølsvik har ikke besvart Sunnmørspostens henvendelser fredag kveld.