Angriper og forsvarer best på Molde-børsen

KRISTIANSUND: Molde-spillerne gjorde jobben borte mot Kristiansund. Her er vår vurdering av innsatsen.

Andreas Linde 5

Ingenting å gjøre før pause. Et par svake utspill. Gjorde jobben de gangene han måtte ut i feltet i vind og regn. God redning på slutten. Viktig at han fikk en sesongåpning uten dårlige opplevelser.

Christoffer Remmer 5

Løste oppgaven solid på høyresida. Ryddet opp selv etter de få feilene han gjorde. Fikk det som kan bli et av sesongens mest tøysete gulkort da han rev ned en notspiller og så skjøt vekk ballen.

Stian Gregersen 7

Det er lenge siden unggutten har spilt midtstopper, men da kampen begynte så ut som han gjør det hver dag. Mange tøffe dueller i kamp med KBK-spissene. Spilte trygt og enkelt. Sterk kamp.

Ruben Gabrielsen 6

Styrte den defensive strukturen godt. Sto stødig de periodene Kristiansund presset på. I ferd med å vokse godt inn i rollen som lagkaptein.

Knut Olav Rindarøy 5

God kontroll på venstrebacken. Løp opp et par kontringer som kunne blitt farlige muligheter. Forsiktig offensivt. Godt å se ham tilbake med rutine og ro som dette Molde-laget trenger.

Fredrik Brustad 6

Misset utilgivelig alene med keeper etter to minutter. Gjorde det godt igjen med strøken heading etter pause. Aktiv på løp og skapte uro i bakrommet til KBK. Ut en halvtime før slutt.

Petter Strand 5

Reddet kanskje et baklengs da han blokkerte farlig avslutning i åpningsminuttene. Viktig jobb uten ball og drivende i alle situasjoner. Ikke god nok presisjon med ballen alltid.

Babacar Sarr 6

Tok for seg i duellene fra start, og det var avgjørende at han preget midtbanen slik han gjorde i første omgang. Fikk unødvendig gult kort etter halvtimen, men fortsatte å tråkke til uten å gå over streken.

Eirik Hestad 5

Kom ikke til sin rett i en oppjaget førsteomgang. Et par strålende innlegg, men også litt for unøyaktig noen ganger. Vil bli mer dominerende når det blir bedre forhold for fotball.

Sander Svendsen 4

Ble sjelden involvert og sjelden rettvendt. Er i god form og ville mye, men dessverre lyktes han ikke med ballen i denne kampen. Byttet ut en halvtime før slutt.

Björn Bergmann Sigurdarson 7

Viste sin enorme fysikk flere ganger i starten. Men så bommet han på ballen for åpent mål. Overlegen når han gjør ting med ballen. Forarbeidet til 0-1 var av høy klasse.

Ottar Magnus Karlsson 5

Inn for Svendsen siste 35. Viste klasse i ballbehandlinga med en gang. Burde scoret på stor sjanse.

Etzaz Hussain 5

Snau halvtime for Brustad. Bidro til å ri av stormen da Kristiansund jaget utligning.

Fredrik Aursnes -

Inn for Hestad etter 79 minutter. Da var det lite fotball og mye fighting på Kristiansund stadion.