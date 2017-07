– Molde-keeper ønsket av storklubb i Portugal

MOLDE (Rbnett): Ifølge portugisiske medier er Andreas Linde på vei til Sporting Lisboa. Molde-keeperen imponerte i fjorårets OL i Rio de Janeiro da mange europeiske klubber fikk øynene opp for svensken.

24-åringen har gjort en sterk vårsesong i eliteserien og skal være ønsket av flere klubber i sommervinduet.

Kan bli kollega med landslagskeeperen

«A Bola» er ett av flere nettsteder som hevder Sporting Lisboa er blant aktørene som har meldt sin interesse. Linde skal være ønsket som erstatter for andrekeeper Beto, som angivelig skal være på vei bort fra klubben. Svenske sportbibelen.se omtaler også spekulasjonene.

Hvis det skulle bli noe av overgangen kan Moldes målvakt ende opp som reservekeeper for Ruí Patrício (29), som har stått rundt 300 kamper for Sporting og 64 A-landskamper for Portugal de siste ti årene.

Molde-kontrakt ut 2019

Andreas Linde kom til MFK fra Helsingborg før 2015-sesongen og overtok som førstekeeper da Ethan Horvath ble solgt til Club Brugge i januar. Han har spilt samtlige 17 seriekamper denne sesongen og vært en av Ole Gunnar Solskjærs viktigste brikker. Han har kontrakt med MFK til 2019 og et salg i sommer vil garantert gi klubben store inntekter.

Linde debuterte for A-landslaget i januar og ble hentet inn i troppen før kvalifiseringskampen mot Frankrike i juni og satt på benken mot Norge på Ullevaal etterpå.