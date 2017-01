- Forren til tysk fotball

Spekulasjonene rundt Vegard Forren har gått lenge etter at Ole Gunnar Solskjær før jul bekreftet til Romsdals Budstikke at midtstopperen var ferdig i MFK.

– Det stemmer. Det er skuffende at klubben ikke viser mer vilje til å beholde meg, sa Forren til Rbnett da bekreftelsen kom.

Mandag skriver VG at trønderen skal være på vei til Tyskland for å sluttføre forhandlinger med en klubb på nivå to der. Ifølge avisen skal det være snakk om 1860 München.

Forrens kontrakt med MFK gikk ut ved årsskiftet, og han kan dermed gå vederlagsfritt til en ny klubb.

Interesse

For halvannen uke siden fortalte Forren i et intervju med Rbnett at han ønsket seg tilbake til engelsk fotball. Han var Southampton-spiller i første halvår av 2013.

– Jeg vet at det er interesse fra forskjellige land, men jeg har foreløpig ikke konkrete tilbud å ta stilling til. Det er agenten (Jim Solbakken) som tar seg av dette. Jeg er trygg på at han kommer opp med et best mulig tilbud til meg, sa Forren til Rbnett.