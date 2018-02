Dette Norendal-bildet får IOC til å reagere

FOTO: Reuters / NTB scanpix

Dette bildet er tatt av Silje Norendal under forrige helgs slopestyle-finale. Legg merke til halsen. Der er logoen til klesmerket Under Armour godt synlig.

Det har fått Den internasjonale olympiske komité (IOC) til å reagere. Hvorfor? Fordi Under Armour er Norendals personlige sponsor, og fordi reglene for sponsor-promotering er svært strenge under de olympiske lekene.

At logoen til Norendals personlige sponsor ble vist under OL-konkurranse, er brudd på IOC-regler. Overfor TV 2 bekrefter IOC at de reagerte.

- Problemet ble løst i samarbeid med utøveren, sier en talsperson for IOC. Et slikt regelbrudd kan straffes med alt fra diskvalifisering til advarsel, men det ser altså ut til at Norendal slipper unna harde sanksjoner.

Presseansvarlig Sofie Torlei Olsen sier til TV 2 at Norendal har fått beskjed av IOC om ikke å synliggjøre logoen på halsen.

Ifølge TV 2 skal Norendal ha vist frem Under Armour-logoen på samme vis også under nattens kvalifisering.

– Halsen ble snudd i dag etter at vi fikk beskjeden, svarer Torlei Olsen.

