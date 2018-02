Rekordtall for TVNorge og Discovery

Det var Johannes Thingnes Bøs nervepirrende gull-løp som ble mest sett på TVNorge i går. På det meste satt hele 700 000 nordmenn foran TV-skjermen, mens 560 000 fulgte løpet i snitt. Gull-løpet til Ragnhild Haga ble sett av 402 000 i snitt, mens 77 000 hadde stått opp for å få meg seg at Svindal og Jansrud hentet hjem de to gjeveste medaljene i utfor.

Kvinnenes 15 km skiskyting hadde i snitt 434 000 seere.

Tallene ga TV-gruppen en seerandel på 56 prosent i totalbefolkningen. Og 60 prosent i den kommersielle målgruppen, personer fra 15 til 50 år.

– Dette er historisk for oss. Aldri før har en så stor andel av norske TV-seere fulgt våre sendinger gjennom en hel dag, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Networks i en pressemelding.