Weng skjønner ikke hva som er galt

Det har ikke gått veien for Heidi Weng så langt i OL. Etter en skuffende åpningsdistanse, og en middels sprint, ble det 11. plass på torsdagens 10 kilometer, nesten et og et halvt minutt bak vinner Ragnhild Haga.

– Jeg føler liksom bare at jeg går der ute, uten å få opp farten. Det er litt frustrerende, slår Weng fast.

Hun sier at hun nå er redd for at hun blir vraket til OL-stafetten som gås lørdag.

– Jeg håper jo jeg får gå stafetten, men vi får se hva som skjer. Heldigvis er det ikke jeg som tar ut laget, sier hun.

