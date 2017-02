Vraket tilbud fra norske og danske klubber for å fortsette i Molde

MOLDE (Rbnett): Fredag bekreftet MHK Elite at de har signert ny kontrakt med bakspiller Kristina Logvin. 21-åringen som kom til klubben før denne sesongen har vært en viktig brikke i årets Molde-lag, og har signert en avtale for de neste to sesongene.

– Det er viktig for klubben. Hun hadde flere andre muligheter, men valgte oss. Kristina med sin erfaring blir viktig for oss. Vi rigger til for eventuelt eliteseriespill, og da er Kristina en viktig brikke å få på plass, sier sportslig leder i MHK Elite, Carl Henrik Indbjør, til Rbnett.

Vraket andre tilbud

Landslagsspilleren fra Østerrike er Moldes toppscorer i 1. divisjon med sine 95 nettsus. Det har gjort henne attraktiv også for andre klubber.

– Jeg har hatt mange tilbud fra andre klubber, både fra Danmark og Norge. Men det er et veldig godt miljø her i Molde. Jeg syns jeg har blitt en bedre spiller her. Spillerne på laget jobber hardt for hverandre, og vi har gode trenere, sier Logvin til Rbnett.

Nå rettes alt fokus inn mot arbeidet for å greie opprykk til eliteserien. Med seks kamper igjen å spille har Molde alt i egne hender, og er bare ett poeng bak førsteplassen i divisjonen.

– Det er vanskelige kamper igjen, så vi må holde fokus hele veien. Men om vi arbeider hardt, så skal dette gå veien, mener Logvin.