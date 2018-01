Tunge tanker preget håndballgutta: Myrhol våknet 10–12 ganger i løpet av natten

ballsport

ZAGREB: Da de norske håndballessene møtte pressen søndag formiddag, var det etter en natt uten særlig mye søvn.

Scener fra lørdagens firemålstap for Kroatia kvernet i bakhodet til morgenen nærmet seg.

– Det blir ikke noe kvalitetssøvn. Jeg er blitt flinkere til å sovne, men jeg hadde nok 10–12 oppvåkninger fra halv tre til halv åtte, sier kaptein Bjarte Myrhol.

Nå er Norge helt avhengig av at Sverige slår Hviterussland mandag, samtidig som Norge må slå svenskene må med minst fem mål onsdag.

Samtidig må Frankrike slå Kroatia samme kveld.

Fikk klar beskjed av lagkameratene

– Vi må lære av hva som skjer når vi ikke presterer bakover på banen. Vi sitter med en samlet oppfatning av at vi spiller ganske bra angrepsspill og kommer til masse gode sjanser, men vi brenner litt for mange, sier Sander Sagosen.

Norges største profil sier at det ble kortspill frem til klokken to på natten, før grublingen tok overhånd.

Heller ikke keeper Torbjørn Bergerud slapp unna de vonde tankene, men han var i et helt annet humør under pressetreffet enn hva som var tilfelle i intervjusonen etter kampen lørdag kveld.

Da tok han på seg en stor del av skylden for tapet og ba om unnskyldning til lagkameratene.

Det fikk han klar beskjed om ikke å gjøre.

– Jeg tenkte gjennom alt som skjedde i kampen og det at jeg nok tok på meg litt mye skyld, noe som kanskje var unødvendig. Rett etter kampen føltes det sånn, men så ga jeg kanskje uttrykk for det på en måte som jeg ikke burde gjort, sier Bergerud.

For mange bom fra kant og strek

Keeperen er bare én av nøkkelspillerne som ikke er kommet opp på sitt beste nivå. På venstrekanten har Magnus Jøndal bommet på 14 av 29 skudd.

På veien til fjorårets VM-sølv bommet han bare på seks av 35.

Heller ikke Myrhol score like hyppig som vi er vant til å se fra strekspilleren. Mens han under fjorårets VM traff på 79 prosent av skuddene, har han i år bare satt 62 prosent av avslutningene.

Ti bom på 26 skudd er mye til han å være.

Han sier at det aller viktigste i perioder hvor det er mye stang ut, er at han vet at det kommer til å snu.

– Som strekspiller skyter du på instinkt. Når du er i flytsonen så ser du den lille luken, også treffer du den. Det kan være at keeper redder iblant, men den gode følelsen er der, sier Danmark-proffen.

Når instinktet ikke sitter

Når en toppspiller ikke er i flytsonen, da er følelsen en helt annen.

– Da er det keeperen som har tatt kontrollen og styringen, og du mister selvtilliten i skuddøyeblikket. Det er mange måter å jobbe med det på, både på trening og «med boken».

– Du vet jo selv hva det er du gjør galt. Hvorfor er det da perioder hvor du i kamp etter kamp ikke klarer å hente det frem?

– Det går ekstremt fort og på instinkt. Det er et tidelssekund hvor du skal ta en avgjørelse og avvikle et skudd. De rekker ikke å tenke, det må nesten sitte før du har fått ballen. Det er mye det det handler om.

Magnus Jøndal innser at det ikke er en gunstig situasjon for laget at flere av nøkkelspillerne ikke har klart å prikke inn formen.

– Selvfølgelig ikke. Skal man gjøre det bra i et mesterskap må flest mulig å ha gode kamper. Da holder det ikke som mot Kroatia, hvor jeg var dårlig og litt for mange har for mange bomskudd. Det henger sammen med at vi ikke er gode nok, sier venstrekanten.

En scoringsuttelling på 52 prosent er langt under et som er forventet av en kantspiller på et topplag i EM.

Playmakeren spiller ikke nok angrep

Heller ikke Christian O’Sullivan er fornøyd med det han har levert så langt i mesterskapet. I takt med prestasjoner under sitt beste er det blitt mer tid på benken enn hva han ønsker seg.

Gøran Johannessen har fått oppgaven med å styre det norske spillet som midtback når O’Sullivan er ute.

– Jeg har ikke hatt det beste mesterskapet fremover på banen, og da er han kommet inn og spiller veldig bra. Gøran fortjener all den spilletiden han får.

– Hva mangler for din del?

– Jeg har spilt lite angrep i Tyskland over lengre tid denne sesongen. Jeg merker at det lugger litt, rett og slett.