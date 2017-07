Tilskueren svarte tennisstjernen. Plutselig sto han i skjørt og måtte prøve selv.

Da mannen ropte, ble, han like godt invitert til å spille med stjernene.

Videoen som er lagt ut av Wimbledon-arrangøren er så langt sett over 10 millioner ganger på i sosiale medier.

Irske Chris Quinn var på plass i London der han skulle se en oppvisningskamp i forbindelse med den tradisjonsrike Wimbledon-turneringen.

En av dem som var med i kampen var belgiske Kim Clijsters, som vant totalt fire Grand Slam-titler i en innholdsrik karrière.

Da den tidligere verdenseneren under oppvisningskampen på gøy spurte tilskuerne hvor de ville ha serven i doublekampen, ropte Chris Quinn fra tribunen.

– Kim spurte publikum om hun skulle slå serven til venstre eller høyre. Jeg sa at hun skulle serve mot kroppen. Det neste som skjer er at hun svarer meg ved å spørre: «Tror du at du klarer å ta imot min serve?», forklarer Quinn til BBC .

Både spillere og publikum nærmest krevde at Quinn skulle ta utfordringen, og iren var ikke verre på det enn at han klev ned på banen.

Man kunne med en gang se at Quinn ikke har kropp til å spille tennis, selv mot aldrende stjerner. Et annet problem var Quinns klær, for i Wimbledon er det strenge regler på at alle spillere skal ha hvite klær.

Kim Clijsters tok tak og fant frem noen reserveklær i sin egen veske. Og i løpet av kort tid var Quinn dresset opp i hvitt skjørt og en hvit topp som helt klart var i minste laget. Nå var de klar til å spille, og som du kan se i videoen hadde Quinn store problemer med å motta serven.

– Du var fantastisk! Hyggelig å møte deg, Chris, skriver Clijsters på Twitter.

Selv hadde iren en av sitt livs beste opplevelser, forteller han.

– Livet er for kort til ikke å si ja til slike ting. Det er ikke hver dag man deler overskriftene med Roger Federer på Wimbledon-siden. Da kan jeg krysse av den, sier Quinn fornøyd.

Iren fikk beholde skjørtet han lånte av Clijsters, og nå auksjonerer han det bort til et veldedig formål.