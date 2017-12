Tapet mot Sverige kan gjøre veien til VM-finale langt tøffere: – Norge er på gal side

ballsport

NORGE - SVERIGE 28–31

– Jeg er 100 prosent sikker på at vi snur dette til neste kamp. Jeg er skråsikker, sier Nora Mørk etter tapet for Sverige.

Det var mye å ta tak i, men Mørk ville ikke være med på at alt var svart. Spilleren fra Györ visste akkurat hvorfor hun tenkte slik:

– Hadde vi spilt fantastisk mot Sverige og tapt, ville det vært ille, forklarer den raske utøveren.

Hun hadde, i likhet med medspillerne, mye hun kunne sette fingeren på - ikke minst i forsvarsspillet. Det hang ikke sammen slik vi er vant til å se Norge spille.

Dermed må det en skikkelig evaluering og en god plan til foran møtet med Spania i åttedelsfinale på mandag. Da er det vinn eller forsvinn.

– På gal side

Norge ble dermed toer i gruppen, og akkurat det liker ikke trener og håndballekspert Geir Oustorp i NRK.

– Norge er på den gale siden for å si det sånn, sukker han.

Larviktreneren tenker på at Russland kan vente i kvartfinale om det blir norsk seier mot Spania i åttedelsfinalen. Russland møter på sin side Sør-Korea, og er store favoritter i det oppgjøret.

– Med gruppeseier ville ikke Norge møtt Russland før i en eventuell finale. Russland er laget vi tapte for i åpningskampen i mesterskapet for to år siden, men da ble det VM-gull, sier han.

Med gruppeseieren, som Sverige stakk av med, endte svenskene opp med Slovenia.

– Jeg tenker ikke at vi ble avslørt, men denne kampen bekreftet det vi sa før mesterskapet at Norge var bedre i angrep enn i forsvar, fortsetter Oustorp.

Spillerne ble plaget til siste slutt

Han synes Sverige hadde en fin kampplan på hvordan de skulle plage Norge, og det ble spillerne til fulle.

– Dessuten har Sverige en verdensspiller i Bella Gulldén, som er flink selv, men også med dem rundt seg.

Hun spiller for øvrig til daglig med Marit Malm Frafjord og Amanda Kurtovic i Bucuresti.

Det som bekymrer Oustorp aller mest er at Norge tapte de siste ti minuttene med 7–1.

– Nå må Norge finne tilbake til det gode spillet vi har hatt, sier han.

Han synes at Norge sliter fordi Veronica Kristiansen ikke spiller opp mot sitt beste.

Manglet flyten

– Sverige var bedre enn oss og hadde bedre flyt i sitt angrepsspill, sier tidligere landslagstrener Marit Breivik.

Sommeridrettssjefen på Olympiatoppen følger laget i VM, og skal videre til Leipzig, hvor kampen mot Spania spilles.

Hun mener Norge aldri kom opp på sitt beste intensitetsnivå i forsvar, i tillegg var skudduttellingen svakere enn i tidligere mesterskap.

– Nå gjelder det å finne tilbake til eget tempo og egne kvaliteter fremover. Det er slitsomt å tape, legger hun til.

Åttedelsfinalen i Leipzig mot Spania spilles mandag klokken 20.30.