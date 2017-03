TV 2-profil mener omdiskutert taktikk grenser til kampfiksing: – Det er helt hodeløst

– Jeg forventer at NHF tar tak i dette og behandler saken grundig, sier TV 2-ekspert Randi Gustad.

Hun snakker om søndagens mye omtalte seriekamp mellom Elverum og Lillestrøm. Oppgjøret endte i klar hjemmeseier, men det som har fanget oppmerksomheten, er at Elverum-trener Michael Apelgren innrømmer at han ga beskjed til fire av sine spillere om å få rødt kort – noe de også fikk.

– I utgangspunktet vil jeg si det er et soleklart brudd på idrettens grunnverdier, men det grenser også mot kampfiksing. Jeg mistenker ikke Apelgren for bevisst å manipulere resultater, men dette er taktikkeri av den ukloke og grovt usportslige sorten som indirekte kan påvirke resultater og deretter veddemål hos et spillselskap, sier hun.

Gustad stusser også på det hun mener er unvervurdering av egne spillere fra Elverum-treneren..

– Apelgren får totalslakt fra meg av to grunner. Jeg synes dette er helt hodeløst adferd både av hensyn til kynisk og utilslørt brudd på idrettens grunnverdier, men også en treners manglende tro på egne spilleres ferdigheter, sier den tidligere håndballspilleren.

– Han mener hans jobb er å forsøke å maksimere egne muligheter til å vinne. Jeg mener at en treners ansvar går mye videre enn det, hvis ikke hadde man tillatt doping og kampfisking.

Forbundet skal undersøke saken

Tanken bak den snodige taktikken var å fjerne risikoen for at spillerne skulle bli suspendert i sluttspillet. Utvisninger slettes ikke etter grunnspillet, og derfor soner nå de fire Elverum-spillerne straff i siste serierunde, istedenfor at suspensjonen kunne oppstått i sluttspillet.

Motstander Lillestrøm har nå meldt inn saken til Håndballforbundet, noe blant annet TV 2 har omtalt.

– Uavhengig av om vi får henvendelser på det, skal vi undersøke saken, sier kommunikasjonssjef i håndballforbundet Kirsten Birkeland.

Forbundet har varslet at de skal snakke med samtlige aktører, men at de ikke vil uttale seg utover det. De har ingen tidligere saker å sammenligne episoden med.

Randi Gustad mener Elverum-treneren gjorde seg selv en bjørnetjeneste, og at konsekvensen og usikkerheten før sluttspillet er verre enn den ville vært om de spilte normalt.

– Jeg synes også det er sportslig sett veldig pussig. Når det gjelder kort-sanksjoner kan ikke håndball sammenliknes med fotball. Reglene er veldig annerledes. Sannsynligheten for at en suveren seriemester som Elverum skal få fire røde kort i et sluttspill er liten.

– Det er også oppsiktsvekkende at Apelgren og Elverum viser en enorm frykt for dette, reglene er ikke annerledes for dem enn for andre. Vil de endre reglene, må de bruke demokratiske virkemidler.

– Kan ikke la det passere

Hun påpeker som Apelgren at taktikken ikke bryter med kampreglementet, men at det er et klart brudd på Fair Play, som er nedfelt i reglementet. Under paragraf fem i Håndballforbundets protest- og disiplinærreglement, står det at straff kan gis dersom det er handlinger i strid med Norges Håndballforbund og idrettens grunnregler.

Både klubb og enkeltindivider risikerer utelukkelse og store bøter

– Trolig har de ikke mange sammenliknbare saker, så her har de en mulighet til å markere håndballspillets fremtid ved å være tydelige, sier Gustad.

Søndag kveld reagerte flere eliteserietrenere på Elverums valg. Blant andre Fyllingen-trener Vidar Gjesdal mener det må få etterspill. Det mener også ØIF Arendal-trener Marinko Kurtovic.

– Dette kan ikke passere uten at noe skjer. Det her er ingenting som norske håndballforbundet eller vi klubber står for. Det handler om Fair Play, som er utrolig viktig i sportens verden, sier Kurtovic.

Han forstår hva Apelgren har tenkt, og mener som Apelgren at man må se på om røde kort bør nullstilles før sluttspill. Nå stiller Elverum svekket mot Halden i siste serierunde. En kamp som kan være med å bestemme hvem som går til sluttspill av Østfoldingene og Drammen.

– Jeg skjønner godt hva han er ute etter, men det blir helt gale-Mathias, sier Kurtovic.

Treneren: – Ingen god følelse

Saken har fått mye oppmerksomhet. Søndag kveld fortalte Elverum-trener Apelgren at han ikke var stolt i etterkant.

– Det gir absolutt ingen god følelse. Vi er i en vanskelig situasjon når regelverket er som det er. Hele sesongen avgjøres liksom med sluttspillet, og da kan ett spillmessig rødt kort i oktober avgjøre. Det er ingen god følelse, men jeg står for det vi gjorde.

I en debatt med Randi Gustad på TV 2 mandag, fikk treneren spørsmål om han frykter konsekvenser.

– Jeg vet ikke eksakt hvordan reglene ser ut. Vi har spilt en håndballkamp, gjort en jobb og vunnet. Utvisningene påvirker ikke resultatet. Jeg vil ikke kalle dette en protest, men det er konsekvensen av at regelverket ikke er bedre, sier Elverum-trener Apelgren til TV 2.