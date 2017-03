Suksesstreneren blir i Molde

MOLDE (Rbnett): Det bekrefter klubben i en pressemelding torsdag kveld.

Johanssons kontrakt gikk i utgangspunktet ut etter årets sesong. Den nye kontrakta strekker seg ut 2017/2018-sesongen, med opsjon på én sesong til.

– Jeg trives godt i Molde. Styret i Molde HK Elite har lagt ned et solid arbeid for å kunne satse videre med et topplag i Molde. Jeg ønsker å bidra i denne utviklingen, og gleder meg stort til fortsettelsen. Her er det svært mange lokale talenter som vil gjøre det godt på håndballbanen i framtida. Sammen med de andre gode spillerne klubben har, kan dette bli en suksess. Jeg gleder meg stort til å ta jentene med på øverste nivå i norsk håndball, sier Magnus Johansson i pressemeldinga.

Ubeseiret

Svensken har ledet Molde til 24 av 26 mulige poeng etter at han overtok treneransvaret etter Morten Holmen, og er fortsatt ubeseiret. Laget har like mange poeng som serieleder Fredrikstad, og ser ut til komme tilbake til eliteserien på første forsøk.

Flere av MHK-spillerne er nå på landslagssamling, og neste seriekamp er ikke før årets siste bortekamp mot Pors søndag 26. mars. Etter det venter Fredrikstad og Skrim Konsberg hjemme i Molde.