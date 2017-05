Solskjær erter Bård Tufte Johansen på Twitter

Odd-Molde 1–2 (0–1): Molde sikret seg tre poeng borte mot Odd på fem minutter overtid og vant 2–1 søndag.

Sent på kvelden sendte Molde-trener Ole Gunnar Solskjær et stikk i retning Bård Tufte Johansen, Nytt på Nytt-programleder og Odd-supporter.

– På kamp i dag eller? Savner tweets om dagens overkjørsel, skrev Solskjær på Twitter addressert til Tufte Johansen.

@TufteJo på kamp i dag eller? Savner tweets om dagens overkjørsel😂 — Ole Gunnar Solskjaer (@olegs26_ole) May 21, 2017

Humormannen svarte slik:

– Du skårer på overtid og tweeter om meg etter at jeg har lagt meg! Hadde jeg vært i Skien skulle jeg lagt deg i bakken, ingen hadde reagert, skriver Tufte Johansen, trolig med henvisning til situasjonen der Odds Olivier Occéan gikk i bakken uten å få straffespark.

@olegs26_ole Du skårer på overtid og tweeter om meg etter at jeg har lagt meg! Hadde jeg vært i Skien skulle jeg lagt deg i bakken, ingen hadde reagert — Bård Tufte Johansen (@TufteJo) May 22, 2017

Molde-seieren var av den dramatiske sorten. Odd og Oliver Berg utlignet til 1–1 tre minutter på overtid etter at Fredrik Aursnes satte 1–0 for Molde før pause. Fem minutter på overtid sikret Ruben Gabrielsen seier for de blå.

Når vi tar kontakt med Bård Tufte Johansen mandag morgen, roser komikeren Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Det var ikke helt rettferdig, men det har vært større ran før. Molde jobbet som gærne, sier Tufte Johansen.

Mer rakk ikke komikeren å utdype før han måtte jobbe med manus.

Med seier ville Odd vært à poeng med Rosenborgs 21, men forblir stående på 18 i stedet. Molde på syvendeplass har 14 poeng.

– Vi spiller en meget god kamp, vi var det klart beste laget. Likevel tapte vi. Det er fordi vi var ineffektive, sa Dag Eilev Fagermo, Odd-trener til Eurosport etter kampen.

Moldes trepoenger var den første i Skien, og etter fem strake kamper uten seier er moldenserne tilbake på vinnersporet.

– Vi snakket om det før kampen, at dette er en cupfinale. Det var ti eller fire poeng bak Odd, og Odd er rett bak Rosenborg. Den serien her er så tett og jevn at det laget som får tre-fire seiere på rad, gjør et byks, sa Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen.

