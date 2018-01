Slik kan Norge gå videre i EM

ballsport

KROATIA – NORGE 32–28

ZAGREB: Kroatene hadde kniven på strupen før Norge, i og med at de allerede hadde tapt for Sverige og har storfavoritten Frankrike i hovedrundens siste kamp onsdag.

Over 15.000 elleville hjemmesupportere sørget for en elektrisk atmosfære i Zagreb Arena. De drev sine helter frem til en sterk firemålsseier over våre beste menn.

Dermed har Norge allerede tapt to kamper (tapte med ett mot franskmennene i åpningskampen) og er i alvorlig trøbbel før sin siste kamp i hovedrunden mot Sverige onsdag.

I EM er det innbyrdes oppgjør som teller før målforskjellen.

Norge er dermed avhengig av resultatet i tre kamper for å ta seg til semifinalen.

Mandag MÅ Sverige vinne

Kroatia og Frankrike står nå begge med seks poeng, mens Norge og Sverige har fire poeng hver. Svenskene møter Hviterussland mandag.

Den kampen blir ekstremt viktig for Norge, som er avhengig av at svenskene vinner. Hvis ikke er EM over for Christian Berges gutter.

Grunnen til det er at Norge nå er bak både Frankrike og Kroatia på innbyrdes oppgjør (har tapt mot begge). Dermed er Norges eneste sjanse at også Sverige spiller seg opp på seks poeng før de møter Norge onsdag.

Hvis det skjer er Norge også helt avhengig av å slå Sverige. Samtidig må Frankrike slå Kroatia.

Derfor må Norge vinne med fem mål

Hvis alle de tre resultatene inntreffer (at Sverige slår Hviterussland mandag, at Norge slår Sverige onsdag og at Frankrike slår Kroatia onsdag) er det den innbyrdes tabellen mellom Norge, Sverige og Kroatia som avgjør.

Der har Norge nå null poeng. Sverige og Kroatia har to poeng hver. Hvis Norge slår Sverige vil alle tre lagene har to poeng.

Dermed vil den innbyrdes målforskjellen avgjøre.

Sverige slo Kroatia 35–31 og har fire plussmål.

Kroatia slo Norge 32–28 og har 0 i målforskjell (tapt med fire og vunnet med fire).

Norge har fire minusmål. Norge må dermed vinne med fem mål mot svenskene. Skulle Norge vinne med fire vil alle tre lagene ha null i målforskjell, men svenskene har allerede scoret syv mer enn Norge.

Det er antall scorede mål som vil avgjøre hvis alle har lik målforskjell.

Er det mulig å slå svenskene med fem?

– Jeg tenker at får vi sjansen, så skal vi ta den, sier trener Christian Berge.

– Selvfølgelig kan vi det, sier keeper Torbjørn Bergerud.

– Vi skal bare spille en god kamp, da slår vi Sverige med fem. Men da nytter det ikke å gjøre som vi gjorde i dag, sier han etter tapet for Kroatia.

PS: Et problem for Norge er at Frankrike allerede er klare for semifinalen hvis de slår Serbia mandag. Dermed har de mye mindre å spille for mot Kroatia i sin siste kamp. Den må franskmennene vinne hvis Norges EM-håp fortsatt skal leve.