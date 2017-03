Seriemesteren pådro seg fire røde kort med vilje. Det får motstanderne til å reagere.

Elverum – Lillestrøm 30–22

Elverum er allerede seriemester og hadde ingen problemer med å slå Lillestrøm i sin siste hjemmekamp før sluttspillet.

Hjemmelaget pådro seg imidlertid hele elleve utvisninger i en kamp som på ingen måte var stygg, og på tampen satt både Erik Toft, Petter Øverby, Kristian Bliznac og Tine Poklar på tribunen etter å ha pådratt seg røde kort.

Etter kampen medga Elverum-trener Michael Apelgren overfor Østlendingen at det var planlagt.

– Det gir absolutt ingen god følelse. Vi er i en vanskelig situasjon når regelverket er som det er. Hele sesongen avgjøres liksom med sluttspillet, og da kan ett spillmessig rødt kort i oktober avgjøre. Det er ingen god følelse, men jeg står for det vi gjorde, sier Apelgren til Aftenposten.

Opprørte trenere

Apelgrens trenerkollegaer i eliteserien reagerer, og mener valget er dårlig sportsånd.

– Det gjør de med vilje. De vil sone karantenene før sluttspillet. Jeg skjønner hvorfor de gjør det, men det er litt stusslig av en seriemester. Det blir en parodi av en håndballkamp, sier Lillestrøm-trener Bjermeland til Romerikes Blad.

Fyllingen-trener Vidar Gjesdal reagerer sterkt på det som skjedde i håndballkampen. Han mener det er en skandale.

– Vi er ganske opprørte over det som har skjedd. Det strider mot alle prinsippene vi har i norsk håndball. Elverums trener bør få sin straff og se sluttspillet fra tribunen, mener Gjesdal.

Men også han påpeker at regelverket er slik, og at man ikke kan gjøre noe med det.

– Å utnytte det på den måten er overhodet ikke slik vi vil ha det, fortsetter Gjesdal.

– Moralsk forkastelig

Fyllingen-treneren mener at motstanderen i søndagens kamp, Lillestrøm, først og fremst bør være klubben som tar dette videre til håndballforbundet.

– De blir backet opp av de andre eliteserietrenere, det er jeg ganske sikker på, sier Gjesdal.

Drammen-trener Kristian Kjelling reagerer slik:

– Han har tatt et litt spesielt valg på en spesiell regel. Jeg kan forstå Apelgren, men det er ikke akkurat i den sportslige enden av skalaen, mener Kjelling.

Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno mener det er moralsk forkastelig.

– Jeg reagerer kraftig på dette fordi det er noen uskrevne regler som må følges i håndballens kjerneverdier. Det de har gjort er langt unna det norsk håndball står for og er moralsk forkastelig, sier Skarpsno til TV 2.

Vanskelig situasjon

De fire spillerne hadde et rødt kort fra tidligere i sesongen. De mister nå eliteseriekampen mot Halden den kommende uken, men kommer tilbake igjen til sluttspillet.

– Vi gjør det jo bevisst, så jeg kan ikke angre meg nå. Men det var en vanskelig situasjon. Men om vi går ut i sluttspillet fordi vi har spillere ute med røde kort, da taper jeg heller på grunn av at et lag er bedre enn oss, sier Apelgren.

– Forstår du at folk reagerer?

– Det forstår jeg virkelig. Jeg kjente selv jeg var i en vanskelig situasjon uansett hva jeg hadde gjort. Det hadde kjentes vanskelig om vi ikke hadde gjort det. Og nå som vi har gjort det, er det ingen god følelse, sier Apelgren.

Elverum-treneren påpeker at de av respekt for motstanderen sørget for at de hadde vunnet kampen før de gjorde grepene som fikk de fire spillerne utvist.

Apelgren mener det bør gjøres noe med regelverket.

– Ja, det er det vi synes, at regelverket burde gjøres noe med. At vi fikk et rødt kort i oktober, bør ikke risikere at det ødelegger hele sesongen, på en måte, bare fordi reglene er som de er, sier Apelgren.

Aftenposten har vært i kontakt med Norges Håndballforbund søndag kveld, som sier det er for tidlig for dem å gi en kommentar i saken.