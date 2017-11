Se hvor mange mål hun scoret for Norge

ballsport

MOLDE: De norske juniorjentene (LK98) har vært samlet i Bergen siden tirsdag og spilte dobbel landskamp mot Ungarn i helga som forkamper til Møbelringen Cup. Lørdag ble det seier 31-20 etter 12-8 til pause.

Ble kåret til banens beste

Molde Håndballklubbs Ragnhild Valle Dahl banket inn hele ti scoringer i Sotra Arena og fikk skryt fra trener Vigdis Holmeset etterpå.

– Vi var veldig fornøyd med forsvarsspillet. Hele laget var gode i angrep, spesielt bakspillerne. Vi kom godt til med skuddene våre. Ragnhild Valle Dahl scoret ti mål og ble kåret til banens beste spiller. Målvakt Rakel Alvern hadde en redningsprosent på 50, hun hadde en flott kamp, sier trener Holmeset til handball.no.

VM-kvalifisering i mars

Søndag møttes lagene igjen. Da ble det tap 21-27, til tross for at Norge ledet 11–10 til pause.

– For min egen del klaffet det ikke like godt som lørdag. Skuddene satt ikke like godt, men det ble fire scoringer og et straffemål. Uansett var dette en nyttig erfaring med tanke på VM-kvaliken i mars, sier Valle Dahl til Rbnett.

Norge møter Serbia, Slovakia og Kosovo i VM-kvalifisering. Kampene spilles i Serbia. Gruppevinneren går til sluttspillet, som spilles i Ungarn i juli.