Savnet av sønnen ble for mye for Norges håndballhåp: – I perioder hadde jeg det ikke så bra

Etter flere år i Tyskland med ble den dårlige samvittigheten overfor sønnen Noah for mye for Joakim Hykkerud. Nå skal han spille for Drammen fra og med neste sesong. Selv tror Hykkerud at gjenforeningen vil frigjøre energi.

– Det tror jeg absolutt kan slå positivt ut med tanke på håndballen. Jeg har i perioder ikke hatt det så bra i Tyskland på grunn av savnet etter Noah. Jeg har hatt mye dårlig samvittighet, sier Hykkerud til NTB.

Norge må slå Litauen i lørdagens EM-kvalkamp for å sikre seg plass i Kroatia-mesterskapet.

– Hvordan skal du holde kvaliteten oppe med spill i den norske eliteserien?

– Jeg skal vise at jeg kan holde nivået, og det er uaktuelt å komme til Norge og falle ned. Jeg har lagt opp et spesielt treningsopplegg jeg skal følge framover, sier Hykkerud.

Om vel en uke er han stasjonert i hjembyen Notodden. Om ikke så lenge starter byggingen av drømmehuset.

– Det hadde vært perfekt å komme hjem fra et suksessrikt EM i januar og så flytte inn, sier Hykkerud.

Han ser for seg en jokerrolle på landslaget også framover. I DHK satser han på å spille mye både i angrep og forsvar.

16 lag deltar i EM til vinteren. Trekningen finner sted i Zagreb fredag. Det ligger ikke an til at Norge seedes tross VM-sølvet fra tidligere i år.