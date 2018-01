Sagosen tente på alle plugger i overlegen Norge-seier

ballsport

Norge 39–28 Østerrike

Norge tok nakkegrep på Østerrike fra start og vant EM-kampen 39-28 tirsdag. Nå venter sannsynligvis flere håndballdramaer.

Sverige, Kroatia og Serbia er motstandere i neste fase av mesterskapet. Men spillet må løftes om det skal bli norsk EM-medalje.

Til pause kunne og burde Norge ha ledet klarere enn 18-14. I andreomgangen ble østerrikerne slitne. Det ga fritt leide for et norsk lag som vant overlegent.

Kristian Bjørnsen fortsatte å øse inn mål. Han kan ende opp som EM-toppscorer om Norge kommer seg til medaljekampene.

– Jeg fikk mange sjanser i dag, men alt i alt var det en bra lagseier. Vi merket at de var slitne i andre omgang, sa Bjørnsen til TV 3 etter ni mål fra kanten.

Landslagssjef Christian Berge var storfornøyd.

– Det var moro i dag. Jeg synes han (Bjørnsen) var god. Kantspillerne er stabilt gode, sa han.

– Fikk to slag i ansiktet

Sander Sagosen ble brutalt sendt i bakken etter 40 minutter. Det ga direkte matchstraff (blått kort) for Vytautas Ziura. Sagosen var rasende etter smellen og ropte høyt til både motspillere og dommere, og de danske dommerne nølte heller ikke med å sende østerrikeren opp på tribunen.

– Jeg fikk to slag i ansiktet i to angrep på rad. Det var unødvendig og bare piss fra deres side for å vippe meg av pinnen. Det får stå for deres regning, sa Sagosen til TV3.

– Først fikk jeg et slag i ansiktet, så en knyttneve i ansiktet, det kokte litt, erkjente han.

Se situasjonen øverst i artikkelen

Keeper Torbjørn Bergerud hadde ikke noen topp 1.-omgang, og han ble erstattet av Espen Christensen ved starten av den siste halvtimen.

Så kom Bergerud inn igjen etter et snaut kvarter.

Tøft

Henrik Jakobsen fikk spilletid og scoret flere ganger da Norge seg ifra utover i 2.-omgangen.

Den norske troppen reiser videre til hovedrunden (tre kamper for hvert lag) i Zagreb med to poeng. Frankrike tar med fire og Hviterussland ingen fra denne gruppen.

Bunnlagene i EM er sjaltet ut, og det betyr knalltøffe kamper mot Sverige, Kroatia og Serbia.

De to beste går videre til semifinale. Der har Norge vært i sine to siste mesterskap (EM-2016 og VM-2017). Denne gangen må de norske gutta sannsynligvis vinne alle sine tre neste kamper for å komme til cupspillet.

Og selv det behøver ikke å være nok. Målforskjell og innbyrdes oppgjør kan bli avgjørende.

Vrient

Sverige tapte sin åpningskamp mot Irland, men vant de to neste og går videre med fire poeng i ryggen. Kroatene har to og Serbia null.

Island åpnet med å slå svenskene, men rotet det senere til og er slått ut.

Oppkjøringen til tirsdagens kamp var kronglete for det norske laget. Nora Mørk gikk tirsdag ut i VG og kritiserte Norges Håndballforbund knallhardt. Bakgrunnen er at to spillere på herrelandslaget skal ha vært i besittelse av private bilder av henne.

– Vi har fått med oss det som har skjedd, men vi måtte ha fokus på å prestere. Det er vårt mesterskap. Alt annet kan vi diskutere etter mesterskapet. Vi har hverken tid eller krefter til å bruke energi på andre ting, fastslo Sagosen.