Sagosen én av tre nordmenn på VMs drømmelag

PARIS/OSLO: Norge nådde ikke opp i VM-finalen mot Frankrike søndag kveld. Men tre nordmann blir likevel hedret som medlemmer av det prestisjetunge all-star-laget.

Ingen lag har flere spiller på laget.

Her er de syv utvalgte:

Venstreving: Jerry Tollbring, Sverige.

Venstreback: Sander Sagosen, Norge.

Midtback: Domagoj Duvnjak, Kroatia.

Høyreback: Nedim Remili, Frankrike.

Høyreving: Kristian Bjørnsen, Norge.

Strekspiller: Bjarte Myrhol, Norge.

Keeper: Vincent Gérard, Frankrike.

Kun én nordmann har klart det tidligere

– Jeg er stolt over det. Jeg synes at jeg har spilt et fint mesterskap. Men det er mange på laget vårt som har gjort et godt mesterskap og fortjener det. Det er mange som skal ha æren for at jeg blir trukket frem i lyset, sier Sander Sagosen.

– Jeg vil trekke frem (Christian) O’Sullivan. Han gjør en knallhard jobb i forsvaret, noe som gjør det mulig for meg å hvile litt der, fortsetter Sagosen.

Frankrikes Nikola Karabatic ble på sin side kåret til turneringens mest verdifulle spiller. Kirl Lazarov fra Makedonia ble toppscorer med 50 fulltreffere.

– Ville byttet bort plassen

Alle Star Team ble ikke annonsert etter finalen. Glemte arrangøren hele greia?

Kristian Bjørnsen fikk vite det i spillergangen etter kampen.

– Ja, jeg fikk det så vidt med meg da jeg snakket med TV 2.

– Sander og Bjarte kom også med?

– Sier du det? Ja, det var vel fortjent. De har begge hatt et flott mesterskap. Men jeg ville gjerne ha byttet bort plassen på All Star Team med gullet.

– Men tre nordmenn på All Star mot to franske?

– Det forteller at vi har gjort et godt mesterskap, sier Bjørnsen, som scoret fire mål på fem forsøk.

All-star-laget skiller seg markant ut i norsk håndballhistorie. Den eneste nordmannen som tidligere har havnet på et sånt lag etter et VM, er Håvard Tvedten, som sikret seg en plass etter 2011-utgaven, som ble arrangert i Sverige.

Nå kan altså Tvedten ønske tre til nordmannen velkommen i en eksklusiv klubb.