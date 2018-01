Spillerne fikk høre det fra landslagssjefen i pausen: – Vi trengte det

ballsport

Serbia-Norge 27–32

ZAGREB: Serbia skulle i utgangspunktet være den enkleste motstanderen for Norge i hovedrunden, men til pause hang de overraskende bra med i kampen det norske laget ikke hadde råd til å tape.

Til slutt var det imidlertid PSG-stjernen Sander Sagosen som ble den store forskjellen på lagene med sine åtte mål og sitt ellers gode spill. Kristian Bjørnsen scoret like mange.

– Det var en morsom kamp. Vi sliter forsvarsmessig i første, men så stepper vi opp i andre og da er vi klart bedre, sier kampens store spiller Sander Sagosen til TV 3.

– Vi fikk en liten «hårføner» fra Christian i pausen. Det trengte vi. Vi må opp et par hakk om vi skal slå Kroatia, men vi har det inne, sier Kristian Bjørnsen.

Det kan også assistenttrener Steinar Ege fortelle:

– Da gikk det litt for seg. Det ble gitt klar beskjed om at dette var for dårlig. Vi hadde ikke fart i beina og fulgte ikke med på noen ting, sier Steinar Ege til NTB

– Passive

Landslagssjef Christian Berge var ikke helt fornøyd med den første omgangen.

– Vi har ikke nok dynamikk i forsvaret i første omgang. Vi er passive i dueller, og blir dratt for mye sideveis, sier Berge til TV 3.

– Vi kommer til de sjansene vi skal ha og scorer det vi skal. I dag handler det om forsvarsarbeidet.

Han lot seg dog imponere av målvakt Torbjørn Bergerud i andre omgang.

– Det var vanvittig moro å se Bergerud på slutten av andre. Da plukker han mye!

Det ble en ekstremt fartsfylt og litt rotete start på oppgjøret. Da syv minutter var spilt hadde begge lagene scoret syv mål hver.

Sagosen var veldig på offensiven med fire tidlige mål, mens Norges keeper Torbjørn Bergerud knapt hadde en redning (tre i hele 1. omgang).

To baklengs på få sekunder

Kampens perle kom da Sagosen trakk en flyver ut av ermet og enkelt satte inn 11–9 etter et smart innspill fra Bjørnsen.

Da 21 minutter var spilt så det ut som Norge hadde skaffet seg et solid overtak med en 14-11-ledelse.

Men i løpet av noen rotete minutter ga de bort hele ledelsen, spesielt da det serbiske laget scoret to ganger på få sekunder.

Et avkast fra Bjarte Myrhol ble snappet direkte, og dermed lå ballen i det norske målet igjen.

Til pause sto det 17–17.

Tidlig luke etter pause

Den andre omgangen startet imidlertid mye bedre for Norge. Bergerud hadde like mange redninger de første fem minuttene som han hadde hatt i hele den første omgangen.

Det så også ut til å inspirere det norske angrepsspillet, for før ti minutter var spilt sikret Bjørnsen femmålsledelse da han satte inn 24–19-målet.

Serberne snek seg imidlertid innpå igjen, men klarte aldri å tette luken helt før Norge rykket fra igjen.

Til slutt sto det 32–27 på resultattavlen, en mye mer komfortabel seier enn den første omgangen tilsa.

Norge møter vertsnasjonen Kroatia lørdag og Sverige i det som kan bli en avgjørende kamp onsdag. De kampene blir etter all sannsynlighet mye tøffere.