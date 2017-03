Røkke satser millioner på damehåndballen i Molde

MOLDE (Rbnett): Tidenes gladnyhet til Molde-håndballen: Kjell Inge Røkke har sagt ja til å være klubbens største støttespiller i arbeidet med å etablere et eliteserielag på damesida. Etter det Rbnett erfarer, skal Røkke være villig til å sponse MHK med flere millioner kroner i året dersom det lokale næringslivet blir med på spleiselaget. Dermed kan klubben, som kjemper om opprykk fra 1. divisjon, gjøre comeback i eliteserien med et budsjett på ti millioner kroner.

– Vi kan bekrefte at vi har gjort en avtale med Kjell Inge Røkke der han ønsker å gå inn med et betydelig økonomisk bidrag. Vi kan ikke kommentere hvilke summer vi snakker om, men det samla budsjettet vi planlegger for kommende sesong er ti millioner kroner. Det er omtrent en dobling av budsjettet vi hadde i eliteserien forrige sesong, sier styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite til Rbnett.

Møtte Røkke i Molde lørdag

Sammen med sportslig leder Carl Henrik Indbjør var Gjerde i møte med Kjell Inge Røkke i Molde lørdag. Der ble detaljene i satsinga diskutert.

– Det er en stor lettelse at vi nå kan se fram mot rammevilkår som vil gi oss muligheten til å skape et topplag i Molde i løpet av noen få år. Dette gir oss rom til å utvikle organisasjonen vår og bruke energien på det sportslige. Vi skal snart inn i ny arena i Træffhuset, vi har mange lokale spillere som vi skal bygge videre på. Molde kommune har vist velvilje, og det er positive signaler fra nåværende og nye sponsorer. Dette er helt fantastisk, sier Per Gjerde, som også slår fast at klubben vil hente noen forsterkninger utenfra foran neste sesong.

I all hemmelighet har han og Indbjør hatt kontakt med Røkke i nærmere to år. Dialogen førte til et møte hjemme hos Røkke i Oslo i fjor høst.

– Vi har gjort et grundig arbeid for å legge fram alt han har etterspurt i prosessen. Jeg har oppdatert Kjell Inge Røkke ukentlig om klubbens situasjon. Vi har lagt fram strategidokument og forretningsplan, og i det stille har vi hatt dialog med sentrale næringslivsaktører i Molde. Det er viktig for Kjell Inge Røkkes engasjement at lokale støttespillere også vil være med på satsinga. Dette arbeidet vil vi intensivere i tida som kommer, sier Gjerde.

Vil bli topplag i løpet av tre år

Avtalen mellom Røkke og MHK Elite gjelder for de tre kommende sesongene.

– Vi er noen få personer som har jobbet omtrent døgnet rundt de to siste årene for å få dette prosjektet på beina. Nå trenger satsinga et tryggere fundament og en sterkere økonomisk ryggrad. Derfor er vi utrolig glade for at Kjell Inge Røkke vil være med og gi oss denne muligheten. I likhet med oss ønsker han at hele Romsdal skal få et eliteserielag i håndball, og han er opptatt av at de lokale talentene skal utvikles videre. Vi vil beholde de jentene vi har, og det kommer opp nye spillere i egen klubb og rundt omkring i Romsdal som kan bli en del av denne treårsplanen, sier Indbjør.

– Dere har møtt Røkke i Molde i helga, kommer han på kampen i Idrettens Hus søndag?

– Det kan vi ikke kommentere, svarer Carl Henrik Indbjør.

Røkke reddet regnskapet i fjor

Etter det Rbnett erfarer, har Kjell Inge Røkke allerede gått inn med et større beløp i Molde HK Elite.

– Det er riktig at han ga et bidrag som hjalp oss til et regnskapsmessig overskudd i 2016, sier styreleder Per Gjerde.

Molde-damene ligger på opprykksplass og spiller hjemmekamp mot bunnlaget Flint Tønsberg klokka 18 søndag. Klubbens nye treårsplan legger til rette for ekstra god stemning i Idrettens Hus i kveld.

PS: Kjell Inge Røkke ønsker ikke å kommentere avtalen med Molde Håndballklubb.