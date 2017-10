Reiste 40 timer til Kina for å spille kamp – forsov seg

ballsport

Norges to beste volleyballkvinner, Oda Johanne Ulveseth og Ingrid Lunde, hadde en svært lang tur til World Touren i Kina denne uken. For å reise så billig som mulig tok de flyet til Hanoi i Vietnam, og så toget videre til Kina. Det tok over 40 timer fra starten i Norge.

Torsdag morgen klokken 09.20 skulle de spille mot Litauen. Vekkeklokka sto på klokken 6, så de skulle få god tid til frokost på hotellet, og oppladning til kampen.

Våknet ikke

Problemet var bare at ingen av duoen våknet av alarmen. Det gjorde de av seg selv, først klokken 08.40. Med 40 minutter til banene de skulle spille på, hadde de svært dårlig tid.

– Vi heiv på oss den første og beste bikinien vi fant, og løp ut av hotellet for å få tak i en taxi. Det er heller ikke så lett i Kina, og det nesten ingen som snakker engelsk her, men heldigvis fikk vi tak i en politimann som kunne kjøre oss til banen, forteller Ulveseth til Dagbladet, som var først i Norge til å omtale episoden.

Politimannen sørget for at alle kryss på veien ble stengt, og ifølge markedssjef i Norges Volleyballforbund klarte duoen å være på plass fem minutter før kampstart. Dermed ble det kamp, uten frokost i magen og uten oppvarming.

Ble for svake

Det kan ha vært medvirkende til at de litauiske damene ble for sterke, og slo den norske duoen 2–0 i sett. Og det ble den eneste kampen de fikk spille i turneringen. 40 timers reisetid og en kaotisk morgen for å spille 20 minutter.

Nå venter to dager i Kina før retur til Norge. Det blir den samme ruten hjem igjen, med tog til Hanoi og fly til Norge.