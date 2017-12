Professor i idrettspsykologi om Nora Mørk: – Fantastisk at folk klarer å stå i en slik belastning

ballsport

Norge-Ungarn 30–22

BIETIGHEIM. Rett i forkant av generalprøven til VM sto Nora Mørk med tårevåte øyne i en møbelbutikk på Sotra og forklarte at hun elsket håndball, men ikke ville ha noen spørsmål om det som hadde skjedd.

I intervjuene etterpå var hun tydelig preget, og avmålt. Landslagsspilleren var ikke seg selv. Hun smilte ikke.

For det visste hele Norge da, at mobilen hennes var blitt hacket, og private bilder hadde kommet på avveie. Livet hennes hadde stoppet opp.

Halvannen uke senere er Nora Mørk nesten sitt gamle jeg igjen. I VMs åpningskamp mot Ungarn var hun like handlekraftig som tilskuerne er vant til å se henne, enten de er supportere i hallen, eller foran TV-ruten.

26-åringen er blitt noen erfaringer rikere, og glad for at hun gikk høyt ut på banen for å fortelle at hacking og deling av bilder er kriminelt.

Total forvandling

Men da kampen i Tyskland ble blåst i gang, var det et fyrverkeri som startet.

Györ-spilleren laget tre mål på rappen, og fire til i løpet av kampen som endte 30–22 til Norge. Hun løp hjemover med knyttede never, og så sterk ut mentalt og fysisk

I pressesonen etterpå svarte hun villig på spørsmål. Heretter skal hun bruke lite energi på det som har hendt henne.

For i et stort VG-intervju lørdag kunne hun fortelle at det også var slutt med kjæresten gjennom seks år, fotballspilleren Stefan Strandberg, som spiller i den russiske klubben Krasnodar.

Det skjedde også i høst.

Men nå er hun fokusert, og allerede i kveldens kamp mot Argentina skal hun komme med mer.

– Hun viser i alle fall at hun er til stede mot Ungarn, sier Sanna Solberg, mens Veronica Kristiansen kjente igjen spilleren hun har opplevd så mange ganger:

– Nora blør for drakten.

Alle kan opplev kriser

– Det er fantastisk at folk klarer å stå i en slik belastning, sier Anne Marte Pensgaard, professor i idrettspsykologi ved Norges idrettshøgskole.

Hun har i årevis jobbet med utøvere gjennom Olympiatoppen og er fortsatt tilknyttet der.

Nå roser hun dem som opplever kriser av ulike slag, og som kommer seg gjennom det og videre.

– Det er så mye som kan skje privat, både i relasjoner til kjæreste, søsken og foreldre, eller på jobben. Det kan dessuten komme skade og sykdom, sier hun om ulike kriser som kan inntre.

– Når du er en kjent person som ytrer deg offentlig, gir det god hjelp til mange andre som kan være i samme situasjon.

Bygger opp tilliten

Olympiatoppen er vant til å gå inn og løse konflikter og kriser og bidra til at en utøver kommer på rett spor igjen. Psykolog Tom Henning Øvrebø, som også er i VM første del av mesterskapet, har hjulpet Nora Mørk.

– Det at han og Britt Tajet Foxell, som kommer til VM senere, har vært med håndballen lenge, gir trygghet og tillit. Det er den måten vi ønsker å jobbe på, sier Pensgaard.

– Vi er mennesker, og det skjer noe i alles liv, sier professoren.

Ikke lenger sånn sliten

– Dette gir meg energi, smiler Mørk, som var glad fordi hun virket, kollektivet fungerte, og bakerst sto Katrine Lunde og spilte stort.

Mørk fortalte at hun hadde vært sliten før VM og brukt mye tid på å hvile og konsentrere seg.

– Men nå skal jeg spille VM og vi blir vanskelig å stoppe. Vi sender signaler om at vi er her for å ta for oss, sier Mørk før hun etter hvert satte seg på bussen tilbake til hotellet, der hun deler rom med kaptein og venninne Stine Bredal Oftedal.

De to har hatt god kjemi siden de tok gull i VM som juniorer.

– Jeg syntes Nora var veldig klar til denne kampen. Det har jeg merket.

På spørsmål om hun har prøvd å ta vare på lagkameraten, svarer kapteinen.

– Nora tar veldig bra vare på seg selv.