Norges keeperhelt kåret til den beste nykommeren i VM

Norge har lagt bak seg en fantastisk VM, og håndballheltene kom hjem med en overraskende sølvmedalje.

Før mesterskapet ble det snakket om at Norge ikke har keepere i verdensklasse, men de stemmene har stilnet etter sølvet.

Torbjørn Bergerud gjorde en fantastisk innsats i målet til Norge. I flere kamper var han helt avgjørende, spesielt da han reddet en straffe i semifinalen mot Kroatia. Redningen ga Norge ekstraomganger, som de vant og finalen var et faktum.

Nå kommer det enda mer skryt til den unge mesterskapsdebutanten.

Nettsiden Handball-planet.com har laget en liste over de ti beste av de nye stjernene i håndball som hadde størst påvirkning for laget sitt under mesterskapet.

Den listen topper Bergerud.

Også Sander Sagosen får plass på listen til Handball-planet.com. Han havner på en tredjeplass. Hviterusseren Artsem Karalek sniker seg mellom de to nordmennene.

Her er hele listen til håndball-planet.com:

1. Torbjørn Bergerud (Norge)

2. Artsem Karalek (Hviterussland)

3. Sander Sagosen (Norge)

4. Jerry Tollbring (Sverige)

5. Nedim Remili (Frankrike)

6. Marko Mamic (Kroatia)

7. Vincent Gerard (Frankrike)

8. Matevz Skok (Slovenia)

9. Adam Juhasz (Ungarn)

10. Blaz Janc (Slovenia)