Norges keeper ble kåret til banens beste. Likevel var han frustrert og irritert.

Norge-Hviterussland 33–28

POREC: Keeperen ble av arrangøren utropt til den aller ypperste da Norge var tilbake på vinnersporet i håndball-EM.

Etter en skuffende åpningskamp mot Frankrike – uten en eneste redning i annen omgang – viste den norske målvakten betydelig bedre takter i kamp to.

Likevel var han skuffet.

– Da er vi godt vant, smilte stjernespiller Sander Sagosen da han ble bedt om en vurdering.

– Han er fortsatt litt skuffet over seg selv, så det tyder på at han vil enda lenger, sier Bjarte Myrhol.

Fant ikke rytmen

Selv forklarer keeperen hvorfor han fortsatt hang med hodet, til tross for bestemannsprisen.

– Det er fordi det var rotete teknisk fra min side. Det var mye rart egentlig, sier Bergerud, og beskriver det som «mye armer og bein som flyr rundt. Det var ikke kontant».

– Jeg fant ikke rytmen. Det er frustrerende og irriterende.

Selv en del av redningene var han misfornøyd med.

– Det er feil type redninger. Jeg vil at det skal være kontrollert.

Nå vil han hente frem øvelser på trening som han selv sier han sikkert har gjort tusen ganger før. De skal hjelpe ham med å redde på den rette måten allerede mot Østerrike tirsdag.

– På trening går det veldig bra, jeg står ikke som dette der. Det er ikke sånn at jeg kaster meg rundt og er en bajas i målet på trening. Der finner jeg rytmen og står og venter. Jeg må bare finne det samme i kamp.

Noe var briljant

Samtidig klarer han å se at det var stigning fra kampen mot Frankrike.

– Selvsagt, det er mye bedre når jeg får noen redninger. Motstanderen var litt svakere, men jeg kan bygge videre på det.

Også keepertrener Steinar Ege mente det eleven leverte var blandet drops.

– Det er noen tekniske ting som vi ikke skal se fra en keeper, så var det noen tekniske ting som var briljante, sier den gamle mestermålvakten.

I notatene sine hadde han registrert 24 redninger.

– Det må vi jo si er rimelig solid, vurderer sørlendingen

– Men det er noen særdeles viktige tekniske detaljer som vi er nødt til å forbedre.

– Hva er det?

– Det har med redningsteknikken å gjøre, det å gjøre utfall som gjør at han dekker mest mulig av målet.

Innafor med 28 baklengs

Trener Christian Berge syntes naturligvis det var deilig at det endelig ble to poeng til Norge i EM, selv om han mente laget bommet på for mange klare sjanser.

Han syntes keeperen gjorde en god kamp.

– Vi slapp inn 28 mål, og det tror jeg er veldig innafor med tanke på alle de angrepene som var i kampen. Torbjørn sto stabilt. Da vi havnet litt i trøbbel så gjorde han redninger med en gang. Det var moro å se.