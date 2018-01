Knust Berge etter at EM-drømmen brast: – Nå føler jeg meg tom

ballsport

Sverige - Norge 25–28

ZAGREB: Norge hadde et nesten umulig utgangspunkt før den siste kampen i hovedrunden.

Svenskene måtte slås med minst fem mål, i tillegg var Christian Berges menn avhengige av at Frankrike slo vertsnasjonen Kroatia senere på kvelden.

Det siste ble aldri en aktuell problemstilling, i og med at det norske laget aldri klarte å overliste sine gule og blå naboer med nok mål.

– Ikke fornøyd med å være ute

En knust Christian Berge mener at de hadde muligheten til å vinne med fem mål, men at de sløste for mye.

– Nå føler jeg meg tom. Vi gjør en bra match, og får den i det sporet vi ønsket. Vi ønsket å rykke litt når de blir litt shaky mot slutten. Men så brenner vi noen sjanser, og tar noen avgjørelser som ikke er god nok. Så blir det tre mål foran i stedet for fem, sa han til TV 3 etter kampen.

Han er ikke fornøyd med at EM er over for Norges del.

– Vi har som mål å være best, så jeg er ikke fornøyd med at vi er ute, sa Berge til TV 3.

Norge kunne gått til pause med en tremålsledelse, men da det var ti sekunder igjen på klokken mistet Kristian Bjørnsen ballen i en angrepsfeil.

Svenskene kontret i stedet inn redusering til 11-12, og dermed ble utgangspunktet før den andre omgangen mye vanskeligere.

Vanskelig start på EM

Forventningene til det norske laget var store etter at fjorårets VM endte med finale og sølvmedaljer bak Frankrike.

I EM for to år siden klarte også det norske laget å spille seg frem til en bronsefinale, og dermed var listen lagt.

Ettmålstapet for Frankrike i åpningskampen gjorde imidlertid at Norge kom skjevt ut, og da vertsnasjonen ble for sterk og vant med fire mål lørdag, var det egentlig bare i teorien at den norske semifinaledrømmen fortsatt levde.

Endelig var Bergerud god

Keeper Torbjørn Bergerud er blant spillerne som har slitt med å komme opp på sitt beste nivå i EM, men i den første omgangen var han strålende.

Den offisielle statistikken fortalte at han reddet 11 av 22 skudd, og hadde lagkameratene lenger fremme på banen levert på et like høyt nivå ville kampen sett helt annerledes ut.

- Det var veldig godt å lykkes, og godt å vise at jeg kan. Mesterskapet har vært litt utfordrende, og det har buttet litt imot. Men jeg har alltid trodd neste kamp skulle bli min, men det kom kanskje litt sent. Det er kjipt, men vi visste det ble vanskelig å vinne med fem mål, sa Bergerud til TV 3.

Dessverre hadde Sander Sagosen og Bjørnsen, som er blant spillerne som virkelig har levert bra tidligere i mesterskapet, en svakere dag enn normalt.

Etter 14 minutter sendte Christian O’Sullivan Norge opp i tomålsledelse (7–5) for første gang i kampen.

Et par minutter senere bommet Bjørnsen fra straffemerket, men var først på returen og satte inn 9–6.

Samme mann misset på en lobb da han hoppet inn fra høyrekanten like etter, og nærmere enn det kom aldri Norge en firemålsledelse i kampen.

Et par strake bom fra Sander Sagosen og O’Sullivan gjorde at svenskene spise opp nesten hele ledelsen.

Nytt VM neste år

Lagene fulgte hverandre tett i starten av den andre omgangen. De norske supporterne fikk håpet tent igjen da Martin Jøndal økte ledelsen til to mål omtrent midtveis i den andre omgangen.

Spillerne klarte imidlertid ikke å bygge videre på det og skape en dramatisk avslutning av kampen.

Da seks minutter gjensto ble det litt ampert da Jim Gottfridsson fikk rødt kort etter å ha plantet hånden i ansiktet på Sagosen.

Stemningen i hallen ble bedre og bedre jo nærmere sluttsignalet man kom, i og med at stadig flere kroater kom for å se sine helter kjempe om semifinaleplass i kampen etter det nordiske nabooppgjøret.

For Kroatia var det veldig gunstig at Norge vant kampen, og plutselig var det nesten 15.000 på tribunene som ropte «Norge, Norge, Norge» i takt.

Sander Sagosen økte til tremålsledelse på tampen, men det holdt ikke.

De røde, hvite og blå supporterne hadde ikke så mye å juble for når alt kom til alt.

Neste medaljemulighet for de norske håndballherrene blir neste års VM i Danmark og Tyskland.