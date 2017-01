Bekreftet: Norge skal arrangere håndball-VM

Norge skal sammen med Sverige og Danmark være vertskap for 2023-VM i håndball for kvinner.

Det bekreftet Det internasjonale håndballforbundet (IHF) lørdag.

– Vi er veldig glad for å få være en del av dette. Jeg mener vi har et fantastisk grunnlag for å skape et perfekt VM, sier Norges håndballpresident Kåre Geir Lio i en felles pressemelding med svenskene og danskene.

Det blir fjerde gang at et kvinne-VM spilles i Skandinavia. Norge var vertskap i 1993, mens mesterskapet i 1999 ble holdt i Norge og Danmark. Danskene arrangerte også 2015-VM.

Ungarn og Russland var de to andre søkerne til 2023-VM.