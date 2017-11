Mørk: - Vi har mer å gå på

ballsport

Norge - Ungarn 29–24

Norge startet årets Møbelringen Cup med en soleklar seier over Sør-Korea torsdag. Men lørdagens kamp mot Ungarn skulle vise seg å bli en større prøvelse for de norske håndballjentene. Kampen ble også generalprøve for begge lag, ettersom at Ungarn er Norges første motstander i VM.

– Vi møter jo Ungarn i åpningskampen, og de har et veldig bra lag. Jeg var litt skeptisk til å møte dem en uke før det smeller, men jeg tror det har vært veldig bra for oss. De spiller litt annerledes og har mange forskjellige spilletyper, ikke minst, sier Nora Mørk.

Fra start slet Norge med avslutningene og hadde flere bom. Det hadde imidlertid Ungarn også, så det sto jevnt mellom de to lagene i de første 10 minuttene av kampen.

– Vi kom litt bak fra start, vi var ikke klare nok da fløyten gikk. Det er noe vi må jobbe med. Men vi ledet når kampen var over, og det er det som teller. Til at vi starter dårlig har vi bra moral at vi kommer tilbake og tar seieren, sier Mørk.

Havnet bakpå

Mens Norge fortsatte å slite med angrepsspillet, fikk Ungarn sitt til å sitte mer og mer. Etter halvspilt omgang ledet Ungarerne 6–3.

På stillingen 8–4 tok Thorir Hergeirsson timeout. Hva landslagssjefen sa i de 30 sekundene er ikke sikkert, men at det hjalp var i hvert fall helt sikkert. På et drøyt minutt hadde Norge redusert til 8–6.

– Ungarn er et veldig sterkt lag og det gjelder og ikke miste håpet og fortsette å male. Det var lenge igjen selv om vi lå under med både ett og to mål, sier Mørk.

Likevel, 1 omgang bar preg av at Norge slet med å få grep på Ungarn. Men med to raske scoringer av Nora Mørk og Heidi Løke i omgangens siste minutter, lå Norge kun et mål bak på stillingen 12–11 til pause.

Norge - Ungarn 29–24 (11–12) Møbelringen Cup Sotra Arena, 4000 tilskuere Dommere: Samir Krichen, Samir Makhlouf Utvisninger: Norge: 4x2 min Ungarn: 4x2 min Toppscorer Norge: Heidi Løke, 7 Norge: Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde, Heidi Løke 7, Veronica Kristiansen 5, Nora Mørk 5, Stine Bredal Oftedal 3, Camilla Herrem 2, Sanna Solberg 2, Emilie Hegh Arntzen 2, Stine Skogrand 1, Kari Brattset 1, Vilde Mortensen Ingstad, Helene Gigstad Fauske, Emilie Christensen, Amanda Kurtovic.

Sliteseier

Etter hvilen fortsatte kampen i samme spor. På tre minutter hadde Ungarn økt til en tre-målsledelse på stillingen 14–11. Da stillingen var 17–14 til Ungarn, åtte minutter ut i omgangen, tok Hergeirsson sin andre timeout for kvelden.

Nok en gang ga pausepraten resultater. Etter halvspilt omgang ledet Norge for første gang i kampen på stillingen 19–18. Da kokte det i Sotra Arena.

Men noe stort overtak fikk aldri Norge. Ungarn kjempet seg tilbake gang etter gang, og med seks minutter igjen av kampen sto det 23–23.

– Det var ingenting galt i dag. Vi møtte et godt lag og de var bedre enn oss i en drøy omgang. Vi jobbet oss igjennom og skjøt bedre i 2. omgang enn vi gjorde i 1. omgang. Men vi hadde stigning i 2. omgang, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson og legger til:

– Målet var å komme seg ned på maks 24 baklengsmål, og det klarte vi. Men vi lå dårlig an etter 45 minutter. Men siste kvarteret spilte vi relativt godt.

Norge ga ikke opp. Og på to minutter hadde Veronica Kristiansen og Heidi Løke hatt hver sin fulltreffer, og Norge ledet 25–23.

Og da Camilla Herrem banket inn 27–24 etter en kontring, så det ut som at Norge skulle klare å dra seieren i land med bare to minutter igjen på klokken.

Det klarte de. Det ble en real sliteseier og Norge vant til slutt 29–24 og står nå med to av to seire så langt i Møbelringen Cup.

– Møbelringen Cup har vært alt fra fantastisk til litt svingende. Vi kan mer, vi har vist til tider fantastisk håndball, men vi har mer å gå på. Det er bra at vi får spilt disse kampene.