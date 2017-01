Norge sikret seier i åpningskampen i sluttminuttene

POLEN-NORGE 20–22

Kristian Bjørnsen ga seg aldri og skjøt Norge til seier 22–20 over Polen i VM-premieren torsdag. To mål av ham i sluttminuttene sikret en pangstart.

Det ble en ny thrilleraktig kamp uten topp internasjonalt snitt over spillet.

Norge bommet på en 100-prosentsjanse (Magnus Abelvik Rød) og en straffe (Kent Robin Tønnesen) på stillingen 20–20. Det så ut til å bli svært kostbart.

Men så dukket Bjørnsen opp med to kjappe scoringer til 22–20. Den siste på straffe.

Etter kampen var seksmålscorer Espen Lie Hansen svært fornøyd.

– Det er ti ganger lettere å stå opp i morgen etter to poeng. Det er en klassisk sliteseier. Vi bommer litt mye, men vi har forbedret oss siden sist kamp. Vi kan ikke ha så mange bom i neste kamp, men blir bedre og bedre, sier han til TV 2.

Trener Christian Berge var svært lettet etter seieren.

– Det ble en ordentlig slitematch, og jeg føler at vi burde ledet mer til pause. Det er en veldig viktig seier. Det hadde vært tungt å dra herfra med null poeng, sier Berge til TV 2.

Stengte

Keeper Espen Christensen kom inn etter 25 minutter. Han erstattet en noe skuffende Torbjørn Bergerud. Joker-Christensen reddet like godt alle de fem skuddene han fikk på seg inn mot pausen. Det gjorde at Norge gikk til halvtid 12–10-ledelse.

I 2.-omgangen gikk det ikke bra, og Bergerud kom inn etter 46 minutter.

Han ristet opp tre viktige redninger.

Kampen startet ille. Kristian Bjørnsen bommet på straffe i første angrep. Så skjøt Polens 2,12-metersmann Tomasz Gebala inn to kjappe til 2–0.

Grep

Espen Lie Hansen tok ansvar, overrasket polakkene før de fikk satt forsvaret og feide inn to mål i ankomstspill. Han ble meget viktig for Norge selv om det også ble en del bomskudd.

Hansen følger sitt vante opplegg, og ved juletider fikk globetrotteren en sprøyte i hvert kne. De gjør at han kan gjennomføre mesterskapet og annen del av sesongen.

Eivind Tangen har vi ventet på skulle vise seg fram på den internasjonale scenen. Han gjorde det med et knallskudd til 11–9. Han feide inn 13–11 på samme måte.

Det var en åpningskamp med nerver, uvanlige feilpasninger, lett overtenning og noe høye skuldrer foran 7500 tilskuere.

Sliteseieren gir Norge et praktfullt utgangspunkt før de fire neste kampene.

For tynt

Norge var oppgitt over de sveitsiske dommerne, og med en viss rett. Polakkene fikk spille for lange angrep og var heldig med flere norske utvisninger.

Polen har et tilnærmet nytt mannskap. Bare fire av dagens VM-spillere var med i sommerens OL-tropp. For annen gang på et år slo Norge Polen i en mesterskapskamp. Det sved mer for polakkene under hjemme-EM i fjor.

I de to andre kampene i Norges pulje ble det favorittseirer. Gullfavoritt Frankrike blåste Brasil helt av banen og vant 31–16 onsdag.

Russland stakk etter hvert fra til overlegne 39–29 over Japan torsdag. Det sto 24–25 midtveis i 2.-omgangen.

Fredag spiller Frankrike mot Japan. Det kan bli stygt for asiatene. Brasil - Polen og Norge - Russland venter lørdag.

De fire beste fra puljen går til åttedelsfinale. Første cuprunde spilles neste helg. For Norges del skjer det enten i Albertville, Montpellier eller Paris - om det blir avansement.

Torsdagens seier kan være gull verdt i jakten på å følge opp fjerdeplassen fra EM.