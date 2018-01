Mørk reagerer på Myrhol-utspill: – Det er sårt

ballsport

Håndballprofilen Nora Mørk hevder hun ikke hadde planlagt at saken om herrespillernes bildedeling skulle komme rett før en avgjørende EM-kamp.

Tirsdag morgen ble det kjent via VG at norske herrelandslagsspillere skal ha mottatt, og ifølge Mørk delt, private bilder av Mørk som stammet fra hennes hackede mobiltelefon.

De norske håndballherrene fikk saken i fanget timer før den viktige EM-kampen mot Østerrike tirsdag kveld. Norge vant 39-28 og er klar for hovedrunden, men flere ga uttrykk for at saken ga en alt annet en ideell oppladning.

– Vi våknet opp på morgenen tirsdag til en veldig trist personalsak med Nora. Vi syntes det var kjedelig. En samlet tropp syntes det var utrolig trist at det kom ut på det tidspunktet det gjør og også måten, sa landslagskaptein Bjarte Myrhol til NTB.

– Det første jeg gjør er å ringe Nora. Jeg forklarte mitt synspunkt. Vi er uenige om tidspunktet dette kommer ut på. Det skjer på en kampdag der det er vinn eller forsvinn for oss. Å få dette opp i fanget er vanskelig, la Myrhol til.

Ber om forståelse

Mørk svarer onsdag på utspillet i et brev sendt via epost til NTB. Hun sier det er «sårt» at Bjarte Myrhol har sirkulert sine tanker om timing, fordi han for henne og familien er en ekte helt.

– Jeg ber pent om forståelse for at jeg ikke har kunnet kontrollere timingen og er fanget av menn fra idrettens ledelse som ikke har bidratt, skriver hun blant annet i brevet, der hun først og fremst kritiserer idrettens ledelse.

Györ-proffen innleder brevet med å understreke at Bjarte Myrhol lenge har vært hennes største håndballidol, og at han kommer til å være det i overskuelig framtid. Med adresse direkte til herrelandslagets kaptein skriver hun:

«Jeg ber pent om forståelse for at jeg føler nå.

Jeg ber pent om forståelse for at jeg ikke har kunnet kontrollere TIMINGEN og er fanget av MENN fra idrettens ledelse som ikke har bidratt.

Jeg har ikke mistet troen på alle MENN.»

– Kunne vært løst i november

Mørk ber samtidig alle menn om å ta en pust i bakken, heve blikket og tenke over hvordan situasjonen oppleves for henne som kvinne.

– Du er naken og sårbar for resten av livet. Du får aldri vite hvem som ser eller har sett deg. Du føler trykket hver dag, hver kveld og hver natt. Opplading til mine kamper i mitt mesterskap og min hverdag er preget av de vondeste tankene, skriver hun.

Håndballprofilen mener at episoden med spredning av hennes private bilder blant herrelandslagsspillere enkelt kunne vært løst første uken i november i fjor.

Tirsdag var hun krass i kritikken av Norges Håndballforbund (NHF), som hun hevder ble varslet om spredningen av bildene allerede 30. oktober. Mørk ønsket en offentlig beklagelse fra forbundet og har gitt beskjed om at hun vurderer sin landslagsframtid.

Varslet Mørk

Håndballpresident Kåre Geir Lio skrev følgende til VG om den angivelige spredningen av bildene i herrelandslaget.

– Det NHF har fått opplysninger om er at noen av spillerne har fått bilder inn på sin telefon. Vi vet ikke noe presist om måten disse er håndtert på av spillerne, bortsett fra at vi har fått bekreftet at bildene er slettet.

Myrhol sier på sin side at herrespillerne varslet Nora Mørk om at private bilder av henne var på avveie.

– I Golden League (i oktober) er det spillere hos oss som kontakter Nora og sier at telefonen din sikkert er hacket. Dette gjør de for å støtte Nora. Så gikk det en lang periode, og deretter blusset det opp rett før jul. Da ble jeg ordentlig informert. Da tok jeg kontakt med Nora og ønsket å høre hennes versjon, sa han til NTB etter tirsdagens EM-kamp.

