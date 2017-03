Nesten 350 spillere innviet Moldes nye storstue med sang

MOLDE (Rbnett): Fredag ble U19-NM i volleyball servet i gang i den nye innendørshallen i Træffhuset. I helga skal 32 lag spille til sammen 100 kamper, og kjempe om den gjeve NM-tittelen.

Det var en stolt og glad ordfører som offisielt erklærte mesterskapet for åpnet foran alle spillere og lagledere som skal være med denne helga.

Turneringsleder Tor Inge Løkhaug tok også til orde. Han var glad for at hallen akkurat ble ferdig i tide til mesterskapsstart.

– Vi må innrømme at vi var spente. For bare noen dager siden så dette ut som en byggeplass. Nå når vi ser resultatet, er vi veldig fornøyde og veldig glade for at alt ble klart til NM, sa han til forsamlingen før nasjonalsangen, samt bursdagssangen til en heldig jubilant fra Dristung IL, ble sunget.

Savnet trøndere

Molde Volleyballklubb stiller med lag i både jente- og gutteklassen. Blindheim og KFUM Volda er de andre representantene fra fylket.

– Jeg kan ikke se at det er noe lag fra Trondheim her. Ellers er landet godt representert, ser jeg. Det er gledelig. Jeg håper vi kan vise fram Molde fra en god side, og at dere får tid til å utforske byen litt også utenfor hallen, sa ordfører Dahl til de unge spillerne.

For øvrig ble Jarle Endresplass ble hedret for sin mangeårige innsats for volleyballen i Molde.

PS: Finalene streames, og du kan se dem direkte på Rbnett søndag formiddag.