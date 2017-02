Nå tror Molde-jentene på seriefinale på hjemmebane

MOLDE (Rbnett): Med de to poengene mot Follo søndag, er det bare ett poeng opp til Fredrikstad på tabelltopp. Fana har samme poengsum som Fredrikstad, men de har til gjengjeld spilt to kamper mer enn både Molde og Fredrikstad. To lag rykker direkte opp til eliteserien, og etter seieren søndag ser det meget lyst ut for MHKs eliteseriedrøm.

– Det er fortsatt mange kamper igjen. Vi har jo også spilt færre kamper enn de andre, og hengekampene skal også spilles. Vi har alt i egne hender, men vi tar likevel kamp for kamp, sier Sherin Obaidli til Rbnett etter kampen.

– Bør kjempe i toppen

Målvakt Lina Mekvik Rypdal ble kåret til banens beste spiller etter kampen. 29-åringen slapp inn bare 19 mål, og endte uoffisielt på 13 redninger totalt. Også hun er optimist med tanke på opprykk når seks kamper gjenstår.

– Vi spiller mer som et lag nå. Vi har ingen svake ledd, og ingen som er veldig mye bedre enn andre. Vi er jevnt gode alle sammen. Vi har kvaliteter i laget som gjør at vi bør kjempe i toppen. Det er eliteserienivå i oss, mener hun.

– Vi må bare fortsette framgangen, og fortsette å spille for hverandre. Alle bidrar. Det er styrken vår. Vi har ingen svake punkter, sier Obaidli.

Seriefinale mot Fredrikstad?

Molde møter Skrim Kongsberg på bortebane om halvannen uke, og deretter venter kamper mot tre av de fire lagene plassert nederst i 1. divisjon. Dermed kan det se ut til at vi får en seriefinale i Idrettens Hus i begynnelsen av april. I sesongens nest siste kamp kommer Fredrikstad på besøk for å spille den utsatte kampen. Om begge lag vinner sine kamper, kan det bety at vinneren i den kampen også ender øverst i serien.

– Vi vet at kampen kunne blitt spilt søndag

– Kampen mot Fredrikstad blir nok den viktigste for oss denne sesongen. Det er en kamp vi virkelig ser fram til. Da håper vi at vi kan fylle Idrettens Hus, og lage en god ramme rundt kampen, sier Rypdal

– Tror dere vinneren der også vinner 1. divisjon?

– Ja, jeg tror det. Nå gjelder det bare å sørge for at vi er oppi der også når vi skal ta imot Fredrikstad. Da tror jeg det kan bli morsomt, sier Sherin Obaidli.

– Hvem vinner 1. divisjon?

– Det er det beste laget, sier Rypdal forsiktig.

Fullt så beskjeden er ikke Obaidli.

– Det blir oss, slår hun fast.

Logvin ble toppscorer igjen

MHK Elite hadde ingen problemer med å slå Follo hjemme i Idrettens Hus. Molde gikk tidlig opp i en solid ledelse, og ledet med åtte mål til pause. Selv om laget slapp seg ned noen hakk i andre omgang, var seieren aldri truet. Da sluttsignalet lød, sto det 28-19 på måltavla i favør hjemmelaget.

Nå har laget pause til onsdag 1. mars. Da møter MHK Elite Skrim Kongsberg på bortebane.

Moldes målscorere mot Follo: Shiern Obaidli 3, Mona Obaidli 4 (1), Vilde Nerås 3, Kristina Logvin 7, Anca Stoica 2, Ragnhild Valle Dahl 5, Hanne Nilsen Morlandstø 4.