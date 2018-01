Myrhol ringte Mørk før EM-kampen: – Jeg er veldig uenig i timingen. Det sa jeg rett ut.

ballsport

POREC: Norge feide over Østerrike i den siste gruppespillkampen i håndball-EM og vant med 11 mål.

Saken som likevel stjal alt fokus i for- og etterkant av kampen, var VG-oppslaget hvor Nora Mørk gikk ut hardt ut mot håndballforbundet.

Hun reagerte på måten de har håndtert varselet hun ga om at spillere på herrelandslaget skal ha sett, og ifølge henne delt, de private bildene som ble stjålet fra hennes telefon i fjor høst.

– Jeg ble helt knust. Det er mitt miljø, og jeg trodde at dette var folk som skulle passe på meg. Jeg ble skikkelig skuffet og lei meg, sa Mørk til VG om saken.

Kaptein Bjarte Myrhol tok seg god tid etter kampen til å forklare saken fra spillernes ståsted.

– Vi våknet opp til en veldig trist personalsak med Nora. Det var en samlet tropp som syntes det var kjedelig at det kom ut på det tidspunktet det gjorde, og måten det kom ut på. Det første jeg gjorde var å ringe Nora.

– Jeg er veldig uenig i timingen, og det sa jeg rett ut, sier Myrhol.

Vil ta ting ansikt til ansikt

Han synes det var vanskelig å håndtere at saken ble kjent på en dag hvor det var vinn eller forsvinn for håndballgutta i Kroatia.

– Min oppfattelse av saken er at Nora er vel så sur på håndballforbundets håndtering av saken som på oss, sier Myrhol.

– Årsaken til at saken kom nå er vel at den ble ferdigbehandlet i håndballforbundets styre på søndag, og at responsen til henne var klar først da?

– Jeg hadde personlig likevel ventet til etter mesterskapet, sier Myrhol.

Han likte heller ikke at oppgjøret ble tatt i mediene.

– Jeg er veldig motstander av å kommunisere dette gjennom mediene. Jeg er vokst opp med og liker å ta det ansikt til ansikt eller direkte.

Sier spillerne vil støtte Mørk

Han sier at han også har snakket med Mørk tidligere.

– Jeg har prøvd å formidle at det er en samlet tropp som faktisk støtter Nora. Det er kjempeviktig for oss at det også kommer frem, sier Myrhol.

Han sier at han ikke kjenner seg igjen i det bildet som er tegnet av saken i mediene.

Ifølge Myrhol var det spillere på herrelaget som under Golden League-samlingen i slutten av oktober kontaktet Mørk og sa at bildene og telefonen hennes sannsynligvis var blitt hacket.

Han hevder det skjedde for at spillerne ville støtte henne.

– Så blusset det opp igjen rett før jul, hvor jeg ble ordentlig informert. Jeg tok kontakt med Nora og ønsket å høre hennes versjon. Jeg ringte helt fullstendig uten noen agenda, det ville vært helt feil. Jeg ville bruke tiden med henne for å høre hennes versjon, og forklare hva som faktisk er virkeligheten, sier Myrhol.

Ingen sure miner med Mørk

Han sier at hans helt klare oppfatning er at alvorlighetsgraden i saken er veldig lav.

– Det var det viktig for meg å si til henne, så hun ikke trodde at vi satt og lo bak hennes rygg i garderoben. Nora har gode venner på dette laget. Hun var, og er sikkert fortsatt, langt nede. Jeg prøvde rett og slett formidle at vi sto bak henne, sier Myrhol.

– Kan du med sikkerhet si at ingen på herrelaget delte bildene på Golden League-samlingen?

– Nå var jo ikke jeg til stede der. Jeg hører oldtiden til når det gjelder sosiale medier og bilder, men hvis man får et bilde inn på telefonen, sitter i en garderobe og det er første gang det skjer, så er det naturlig at det blir en snakkis, sier Myrhol, som ble skadet under samlingen og reiste hjem tidlig.

Strekspilleren sier videre at det ikke er noe vondt blod mellom han og Mørk videre.

– Nora skal få lov til å stå for det hun gjør, det synes jeg er flott. Det har jeg ingen problemer med. Vi avsluttet med å si at det ikke skal være noen bekymring for at vi ikke skal kunne omgås som håndballspillere og bekjente. Det var ingen sure miner, sier Myrhol om samtalen.

Trener Christian Berge ønsket ikke å kommentere Mørk-saken etter Østerrike-kampen.

– Mitt fokus har vært på å komme oss gjennom kampene. Jeg trenger å ha det fulle overblikket før jeg kommenterer, sier Berge.