Norge feide russerne av parketten i kvartfinalen: – Jeg kan nesten ikke tro det

NORGE - RUSSLAND 34–17

MAGDEBURG: Nora Mørk gråt sårt under sommer-OL i 2016. Hun var knust. Rio-lekene skulle bli hennes - en mulighet til å ta gullet hun misset i London da hun var skadet.

Det endte med bronse for de norske jentene den gang, i et OL hvor Russland slo Norge i semfinalen.

I VM-oppgjøret mot regjerende olympiske mestererne Russland var Mørk så tent fra start at det så ut som om hun ville vinne kampen alene.

Hun satte det første skuddet, og hadde snart fikset tre av de fire første målene for Norge.

Russerne fikk så vidt være med og var ingen trusel mot Katrine Lunde i målet, og det norske forsvaret var så bra at russerne slet hardt med å få uttelling.

Lunde hadde en redningsprosent på nesten 60 - det blir regnet som uhørt i en kvaftfinalekamp i VM.

Da det sto 15–8 til pause, fikk hun mange skulderklapp av lagvenninnene på vei i garderoben. NRKs radioreportere kalte prestasjonene hennes utenomjordiske.

Eksplosivt fra start

Norge ledet 5–1 før motstanderne skjønte hva som hadde rammet dem.

Et yngre lag enn det som Russland vant OL i 2016 med, og i tillegg bare fem igjen fra Rio-laget, var bare ikke godt nok.

Og landslagstrener Thorir Hergeirssons jenter var som vanlig godt forberedt.

Norge hadde det tetteste forsvaret. Ikke minst på høyre backplass, som Stine Skogrand har, var det vanskelig å komme forbi for russerne.

– Jeg er en potet, sier bergenseren, som til daglig spiller i Danmark.

Hun er på kanten i angrep.

Emilie Hegh Arntzen kom etter hvert inn i midten og tok tak der. Russerne ble spakere.

Høyt og lavt

Og fremover i banen - for et fyrverkeri. Nora Mørk tar mål av seg til ikke bare å komme med på All Star-laget som hun gjorde i Rio, men også å bli kåret til verdens beste håndballspiller. Mange mener hun er det.

Hun er rask, eksplosiv, skuddsterk, gjennombruddshissig, men også meget ofte nest sist på ballen før mål. Og da hun fant Heidi Løke som avløste Kari Brattset, var det slik vi pleier å se de to - veldig samspilte.

– Nora var fantastisk til stede og veldig effektiv i dag. Det gjelder også hele laget. De imponerer når det gjelder forsvarsspill og målvaktsspill, sier Marit Breivik, tidligere landslagstrener.

Hun hadde trodd at det skulle være jevnere.

– De er veldig disiplinerte, sier hun.

Breivik synes det russiske laget spilte hektisk, men det har også å gjøre med at Norges aggressive forsvrasspill.

Bredal Oftedal var enorm

Kaptein Stine Bredal Oftedal var enorm - og ble fortjent kåret til banens beste. Hun dirigerte sitt mannskap som en veteran, og er så samspilt med Nora Mørk at de to tenker ett. Et blikk er nok.

Bredal Oftedal spilte sin beste landskamp, og ofret seg.

Og snart - ut over i 2. omgang, var det vondt å se på trener Jevgenij Trefilov og hans mannskap. På stillingen 29–13 ti minuter før slutt tok han timeout.

Men det var akkurat det samme hvem Hergeirsson valgte å ha på banen.

De scoret alle - Sanna Solberg, Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic. Og da målvakt Kari Aalvik Grimsbø overtok det siste kvarteret, fortsatte hun å tette igjen bak.

Skryter av forsvaret

Til slutt lot Hergeirsson unge Emilie Christensen komme på banen - det var ingen grunn til ikke å gi henne litt mesterskapserfaring.

Dette var en festaften og en kamp som holdt gullstandard. Etter kampen snakket TV 2 med en svært fornøyd islandsk trener.

– Vi jobbet enormt gjennom hele kampen. Det er lenge siden jeg har sett så bra forsvar. Vi begynner å få til forsvarspillet vi trenger på dette nivå. Vi har to gode målvakter og bra fart framover, sa Hergeirsson etter kampen.

Han har vanskeligheter med å svare når reporteren spør om dette er den beste kampen under hans ledelse.

– Det er vanskelig å si, jeg klarer ikke å rangere. Men akkurat nå føles dette ut som en vanvittig god kamp. Det er en sterk prestasjon, men nå er det neste kamp som gjelder. Nederland er et bra lag med gode spillere og stor fart, sier treneren til TV 2.

– Enveiskjøring

Bakover på banen herjet de norske keeperene, og framover herjet blant annet Stine Bredal Oftedal. Hun har vanskeligheter med å skjønne resultatet som står på tavla.

– For å være helt ærlig kan jeg nesten ikke tro det. Det er fantastisk det vi gjør i alle faser av spillet, sa Oftedal til TV2.

Nora Mørk ble kampens toppscorer med ti mål.

– Det er helt uvirkelig. Vi reiser sakte, men sikkert fra. Jeg har aldri sett så bra forsvarsspill, det var total enveiskjøring, sa Mørk til TV 2.

Norge skal møte Nederland i Hamburg fredag, og som Nederlands danske trener Helle Thomsen sa det før denne kampen:

– Det er det samme om det blir Russland eller Norge.

Vel, vel.