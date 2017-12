Mørk krever over to millioner kroner av bildetyvene

ballsport

Det skriver Dagbladet.

Mørk, som nå spiller håndball-VM, sto nylig fram og fortalte om den vonde tiden etter at hun oppdaget at private bilder av henne ble spredd på nettet.

Hun varslet at hun ville anmelde alle som har bidratt til å spre bildene, og tidligere leverte søsteren hennes, Thea Mørk, inn anmeldelser av 15 personer til politiet i Larvik.

Nå har også 15 personer fått et brev fra Mørks advokater hvor de blir krevd for 150.000 kroner hver. Totalt er altså kravet på 2.250.000 kroner.

Dersom de ikke betaler, havner søksmålene i rettsvesenet.

– Nora Mørk er tøff og lar ikke dette fare hen. Hun står på for at andre ikke skal komme i samme posisjon, ved å markere at det skal svi på pungen å dele tyvegods og personlige bilder med andre, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.