Moldes nye profil på lag med VM-stjernene: – Veldig overraskende og kult

ballsport

MOLDE: Molde Håndballklubbs bakspiller er blant spillere forbundet har plukket ut på månedens lag i eliteserien i november.

Uttaket er basert på tilbakemeldinger fra trenerne, fagjuryen i hall og statistikk.

– Først og fremst synes jeg det var veldig overraskende, men veldig kult. Det er selvfølgelig kjekt å bli lagt merke til, og det er stort med tanke på hvor mange andre jeg konkurrerer med, sier Valle Dahl til Rbnett.

Tre spillere fra VM-troppen

VM-reserven Linn Jørum Sulland er med for tredje gang på rad. På laget er også tre jenter som spiller VM i Tyskland: Katrine Lunde, Kari Brattset og Marit Røsberg Jacobsen.

– Dette gir enda mer motivasjon til å jobbe videre. I tillegg var det ekstra artig at ei god venninne fra juniorlandslaget også kom med, sier Valle Dahl om Henny Reistad.

Her er månedens lag for november:

Målvakt: Katrine Lunde (Vipers).

Venstre kantspiller: Jenny Sneve (Stabæk).

Venstre bakspiller: Ragnhild Valle Dahl (Molde).

Midtre bakspiller: Henny Reistad (Stabæk).

Linjespiller: Kari Brattset (Vipers).

Høyre bakspiller: Linn Jørum Sulland. (Vipers).

Høyre kantspiller: Marit Røsberg Jacobsen (Byåsen).

To tenåringer på laget

– På månedens lag er det to spillere som er født i 1999 og 1998, nemlig Henny Reistad som midtre bakspiller og Ragnhild Valle Dahl som har fått venstre bakspillerposisjonen. Med en bakrekke bestående av veteranen Sulland og to «up and coming»-spillere ser det ut som at klubbene i eliteserien sikrer tilgangen på nye stjernespillere, skriver topphandball.no.

PS: Molde Håndballklubbs Anniken Obaidli ble tatt ut som midtre bakspiller på månedens lag i september.