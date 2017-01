Molde mener håndballforbundet ikke følger regelverket

MOLDE (Rbnett): Torsdag besluttet Norges Håndballforbund at den avlyste kampen mellom Molde og Fredrikstad i kvinnenes 1. divisjon skal spilles. Det ble vurdert om Molde skulle tilkjennes poengene etter at Fredrikstad ikke klarte å komme fram i tida fordi flyet måtte gjøre vendereis til Oslo i snøværet søndag.

MHK-kampen avlyst

I sin rapport argumenterer Molde HK for at det var mulig å komme seg til Molde for å spille kamp på senere tidspunkt enn klokka 18 søndag kveld og at klubben via kontakter hadde ordnet både plass på nytt, transport fra flyplass og overnatting i Molde. Fredrikstad gjennomførte ikke reisen med begrunnelse om «usikkerhet rundt ankomsttid samt at laget da ikke lengre ville rekke siste mulige returreise kl. 21.05 fra Molde».

Her er begrunnelsen

I sin begrunnelse skriver organisasjonssjef Stig Quille blant annet:

«Bestemmelsene beskriver ikke noe spesifikt om mulighet for hjemreise samme dag skal tillegges vekt når avgjørelsen om en kamp kan spilles forsinket samme dag eller skal utsettes. For lagene i Grundigligaen er det imidlertid presisert at tid for hjemreise ikke tillegges vekt, dersom det er mulighet for at kampen kan spilles forsinket samme dag som den er berammet. Slik presisering er ikke gitt til klubbene i 1. divisjon og 2. divisjon. Tidligere vedtak i liknende situasjoner på samme nivå viser at hjemreise skal tillegges vekt i 1. divisjon og 2. divisjon. Dette blant annet på bakgrunn av at det ikke kan forventes samme muligheter for ikke planlagt fri fra jobb, skole og andre avtaler for en større andel av amatørspillere i 1. divisjon og 2. divisjon.»

– Overrasket over begrunnelsen

Styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite slår fast at klubben respekterer avgjørelsen, men mener fortsatt at Fredrikstad burde reist til Molde og spilt kampen på et seinere tidspunkt.

– Jeg må si at vi er litt overrasket over begrunnelsen fra forbundet. Vi mener at NHF ikke forholder seg til regelverket, men i stedet legger vekt på tidligere praksis. Og dette er en praksis vi i Molde HK ikke kjenner til. Vi aksepterer avgjørelsen og vil ikke forfølge saken videre, vi gleder oss til å spille mot Fredrikstad. Men det er med en viss undring vi leser denne vurderinga, sier Gjerde til Rbnett.

– Vi vet at kampen kunne blitt spilt søndag

«NHF mener at Fredrikstad BK har lagt inn de marginer som var forsvarlig ved tilreise og retur samme dag, ved å velge første mulige avgang til kamp og siste mulige avgang til retur. Fredrikstad BK har også redegjort for at klubben innen rimelighet sjekket alternative ruter og muligheter. Avgjørelsen om å avbryte reisen ble tatt når siste retur ikke lengre var mulig å nå. Dette er i henhold til hva som er kravet til klubbene i 1. divisjon etter gjeldende bestemmelser og praksis», skriver NHF i son konklusjon.

Får ikke refundert tapte inntekter

Molde HK må forberede seg på tapte inntekter etter at søndagens toppkamp ble avlyst.

– Vi blir sittende igjen med utgifter knyttet til annonsering og det planlagte arrangementet. Hvis det kommer 200 tilskuere i stedet for 500 er det lett å regne ut hva vi mister økonomisk. Vi har ingen forhåpninger om at noe av dette blir refundert.

– Når kan denne kampen bli gjennomført?

-Det vet vi ikke ennå. Tett program og internasjonale datoer for landslagssamlinger gjør at vi ikke har noen ledige helger resten av sesongen. Derfor må det bli en midtukekamp der Fredrikstad overnatter i Molde, siden det ikke går kveldsfly. Siste frist for å gjennomføre kampen er 8. april, og det kan godt hende den blir spilt tett opp mot den datoen, sier Per Gjerde.

Ny dato skal være avtalt mellom klubbene seinest 23. januar. Dette er Molde Håndballklubbs tredje utsatte kamp i innspurten i 1. divisjon. Fra før er kampene mot Flint Tønsberg (15. februar) og Skrim Kongsberg (1. mars) flyttet.

Kommende søndag spiller Molde HK borte mot Aker.