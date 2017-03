Molde HK får en million kroner fra Gassror

Gassror gir Molde HK Elite en million kroner i støtte fordelt på de to neste sesongene. Pengene skal brukes til å utvikle organisasjonen mens klubben arbeider for å etablere seg i eliteserien.

- Vi har søkt om midler fordi vi bygger opp en arbeidsplass der de fleste ansatte er kvinner. Dette gir oss en fantastisk mulighet til å styrke administrasjonen i klubben. Disse pengene vil bidra til at vi kan ansette en person i en prosjektstilling over to år, sier styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite.

Ansvarsområdene blir daglig drift og klubbutvikling. Stillinga blir trolig lyst ut med det første og den nyansatte skal være på plass i klubblokalene i Idrettens Hus så snart som mulig.

Fra før er to lønnede personer knyttet til drifta av Molde HK Elite: Hovedtrener Magnus Johansson i 100 prosent stilling og sportslig leder Carl Henrik Indbjør i 50 prosent stilling. Slik blir det også kommende sesong.

- Vi planlegger ikke å styrke administrasjonen ytterligere nå, men dersom vi rykker opp i eliteserien vil det bli flere spillere som mottar lønn, sier Gjerde.

I dag har Molde HK Elite etablert ti kvinnelige arbeidsplasser fordelt mellom heltids- og deltidsstillinger. Et opprykk vil trolig medføre ytterligere fem stillinger knyttet til spillerstallen.

Tilsagnet fra Gassror forutsetter at prosjektet fullfinansieres i tråd med søknad og er påbegynt innen to år. 500.000 kroner kan utbetales ved prosjektstart. Resten av beløpet utbetales mot dokumentasjon av påløpte kostnader etter første prosjektår.

- Styret i Gassror IKS vurderer at utviklingstiltaket i søknaden har regional betydning. Et håndballag i norgeseliten vil bidra til å styrke det regionale omdømme. Kultur og idrett på nasjonalt toppnivå er også viktig for rekrutteringa av ny arbeidskraft til regionen. Vi ønsker derfor å støtte organisasjonsutvikling, salg og markedsføring i Molde HK Elite, sier daglig leder Arnt Sommerlund i Gassror.

Molde HK Elite har vedtatt en strategiplan for satsinga de neste tre årene. Med støtte fra lokale sponsorer og Kjell Inge Røkke er målet at budsjettet kommende sesong skal dobles fra fem til ti millioner kroner.