MHK drømte om cupeventyr. Så gikk alt galt i trekninga.

ballsport

MOLDE (Rbnett): Molde Håndballklubb Elite hadde null flaks da trekninga for 4. runde i NM ble gjennomført torsdag. Først ble Vipers Kristiansand trukket ut blant åtte mulige motstandere. Så ble Vipers trukket som hjemmelag. Styreleder Per Gjerde erkjenner at utfallet var verst tenkelig for MHK.

– Sportslig sett var dette den vanskeligste kampen vi kunne få. Vipers regnes som det beste laget i Norge for øyeblikket, så det blir selvfølgelig en tøff oppgave på bortebane. Dette er også den dyreste reisen vi kunne få, så økonomisk er det heller ikke gunstig, fastslår Gjerde, om møtet med profiler som Linn Jørum Sulland, Marta Tomac og Emilie Hegh Arntzen.

Deler publikumsinntektene

Samtidig er regelverket slik at lagene deler publikumsinntektene i cupen femti-femti. Derfor kan stort oppmøte i Kristiansand finansiere deler av utgiftene MHK får til reise og opphold, slik at cupdeltakelsen går i null. Da MHK tok seg til semifinale mot Glassverket for to år siden, gikk klubben rundt 100.000 kroner i minus på NM-eventyret.

Per Gjerde legger til at årets MHK-lag uansett skal være i stand til å gjøre gode prestasjoner mot landets beste lag.

– Vi skal legge alle krefter i å gjøre en god kamp og det er selvfølgelig mulig å vinne også mot Vipers, sier styrelederen til Rbnett.

Møter Vipers to ganger på elleve dager

Cupkampen i Kristiansand skal spilles 4. oktober. Seriekampen mot Vipers spilles 24. september. Det betyr at Molde skal spille to kamper på rad i Aquarama.

Her er trekninga av 4. runde i NM for kvinner: Skrim Kongsberg – Byåsen, Oppsal – Sola, Vipers – Molde, Larvik – Follo, Tertnes – Førde, Fredrikstad – Aker, Stabæk – Levanger, Gjerpen – Storhamar.