Knust Nora Mørk vurderte å droppe VM: – Jeg sliter med å spise og sove

ballsport

I et intervju med TV 2 forteller Nora Mørk om hendelsen som har gått kraftig inn på henne.

I høst ble mobilen hennes hacket. Gjerningsmannen fikk tak i private bilder fra telefonen, og spredte dem på internett.

– Jeg er vant til at folk dømmer meg på det jeg gjør på banen og personligheten min. Det å bli dømt på en måte som er så privat og så krenkende. Det gjør meg utrolig usikker, redd, lei meg og frustrert. Jeg har sagt at jeg ikke bryr meg om hva folk tror om meg, men når det kommer til dette, så selvfølgelig gjør jeg det. Selvfølgelig er det utrolig sårt og vondt, sier hun til TV 2.

Ble fysisk syk

Mørk fikk beskjeden om hackingen da hun var på landslagssamling i Trondheim for et par måneder siden. I intervjuet forteller hun om beskjeden:

– Jeg ble fysisk syk. Jeg sliter med å spise og sove. Da er det vanskelig å få gjort jobben sin. Det har vært mange skader, så jeg føler at jeg ikke har hatt tid til å være mentalt fraværende. Likevel har jeg ikke helt klart det. Det har påvirket meg i så stor grad at jeg har tenkt på det før og under kamper. Som idrettsutøver er det utrolig frustrerende, forteller hun.

Ifølge TV 2 har en mann i 20-årene tilstått å ha hacket telefonen og delt bildene videre.

– Skal ikke få ødelegge drømmen

Så hardt gikk det inn på Mørk at hun har slitt med selvtilliten og latt seg påvirke i treningshverdagen.

Hun forteller at hun vurderte å droppe VM. Mørk ønsket å bestille en flybillett og reise langt bort. Hun ville ikke på landslagssamling, hun ville ikke møte noen andre før jul.

Men da VM-uttaket ble gjort i november, var Mørk med i troppen. Da hadde hun bestemt seg for at ingen andre skulle vinne over henne.

– Jeg har behov for å ta tilbake kontrollen. Jeg vet jeg ikke kommer til å få stoppet alt, men jeg er blitt en person jeg ikke kjenner meg igjen i. Noen stusslige personer skal ikke få ødelegge drømmen min om å bli verdens beste håndballspiller, men det tok litt tid før jeg droppet å bestille den billetten, innrømmer håndballyndlingen, sier Mørk.