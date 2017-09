Kjell Inge Røkke gir 15 millioner til håndballen i Molde

ballsport

MOLDE (Rbnett): I mars kunne Romsdals Budstikke fortelle at Kjell Inge Røkke hadde sagt ja til å bidra til satsinga i Molde HK Elite. Nå er avtalen formalisert og underskrevet av partene.

Samarbeidet gir klubben 15 millioner kroner i ren pengestøtte. Røkke sponser halve budsjettet til MHK Elite de tre neste sesongene.

– Det er en stor glede at vi nå kan presentere den endelige avtalen. Denne støtten er helt avgjørende for at vi skal klare å gjennomføre strategiplanen for de tre neste årene. Vi er avhengig av de lokale sponsorene for å satse i eliteserien. Pengene fra Røkke gjør at vi kan ha realistiske ambisjoner om å bli et topplag, sier styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite.

– Vi skal drive nøkternt

Han understreker samtidig at det store bidraget fra Røkke ikke skal bli en hvilepute for klubbens arbeid lokalt.

– Denne unike gaven gir oss også noen utfordringer i forhold til sponsorer, spillere og hele systemet rundt oss. Det er mange som vil ha en bit av denne kaka, men disse pengene skal brukes til sportslig utvikling. Målet er at enda flere skal få tro på prosjektet og bli med på satsinga videre. Vi skal drive nøkternt og sette av penger til framtidig drift, sier en glad styreleder.

Gave fra Røkkes familieselskap

Kjell Inge Røkkes private investeringsselskap The Resource Group TRG gir fem millioner kroner årlig til Molde HK Elite de tre neste årene. Forutsetninga er at klubben går i regnskapsmessig balanse.

Det ligger ingen forpliktelser i avtalen etter denne treårsperioden. Målet er at klubben skal oppnå en posisjon og en økonomi der egne inntekter dekker alle forpliktelser uten ytterligere tilskudd fra TRG.

TRG er Røkkes familieselskap, som han og kona Anne Grete Eidsvig også bruker til å støtte Molde Fotballklubbs Prosjekt Tilhørighet.

Ingen kommentar fra Røkke

Kjell Inge Røkke selv ønsker ikke å kommentere samarbeidet med MHK, men bakgrunnen for motivasjonen kommer fram i avtaleteksten.

– Kjell Inge Røkke er opptatt av Fair play, etikk og moral. Derfor er det også et krav at Molde HK Elite skal ha et godt omdømme og opprettholde høy etisk og moralsk standard, herunder også forsvarlig økonomistyring. Molde HK Elite skal ha Fair Play i fokus og sørge for at spillere og trenere på alle nivå retter seg etter dette både på og utenfor banen. Alle i klubben skal framstå som positive rollemodeller, sier Gjerde om det som står i avtalen.

Det er tre år siden han og Carl Henrik Indbjør begynte å snakke om muligheten for et samarbeid med Kjell Inge Røkke. Det er to år siden den første kontakten ble opprettet. For nøyaktig ett år siden var de to MHK-lederne på møte hjemme hos Røkke i Oslo. I mars møttes partene på Seilet i Molde og da ble planene offisielt kjent.

– En fantastisk Molde-supporter

Sportslig leder Carl Henrik Indbjør er også svært glad for at avtalen omsider er formalisert.

– Dette skaper trygghet for klubben og spillerne. Det er tøft å være toppidrettsutøver i Norge. Denne støtten gir muligheter for at de største talentene kan satse og spille håndball lokalt de neste årene, sier han. Indbjør roser Røkke for at han engasjerer seg i satsinga på topphåndball i hjembyen.

– Det er lenge siden han selv bodde i Molde, men han er en fantastisk supporter for byen sin. Ord blir fattige når jeg skal prøve å beskrive takknemligheten jeg føler for at Kjell Inge vil hjelpe oss med en så stor avtale. Hele denne historien er et eventyr. Nå er resten opp til oss selv og laget, sier Indbjør.

Trenger mer lokal støtte

Per Gjerde slår fast at alt nå ligger til rette for at Molde HK Elite skal etablere seg i eliteserien.

– Vi har fått utrolig god respons fra lokalt og nasjonalt næringsliv. Vi har ny arrangementshall, vi har lokale talent, spillere med internasjonal erfaring og vi har gode økonomiske støttespillere. Det meste ligger til rette for en sportslig suksess, sier styrelederen.

Indbjør legger til at elitesatsinga til MHK fortsatt trenger all mulig støtte fra omgivelsene.

– I likhet med MFK er Kjell Inge opptatt av at også håndballsatsinga skal bære bygd på lokal identitet og dugnadsinnsats. Vi har allerede 60 frivillige som er med når vi arrangerer en hjemmekamp. Både supporterne, sponsorene og kommunen har gitt oss positive svar. Vi trenger at alle blir med videre, ingen rundt oss kan tro at dette skal gå av seg selv fordi vi har fått en sponsoravtale med Kjell Inge Røkke, påpeker Indbjør.

Røkkes fem årlige millioner vil utgjøre rundt halvparten av omsetninga i Molde HK Elite. For kommende sesong er det budsjettert med ni millioner.