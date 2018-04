Keeperen reddet Molde i dramatisk bunnoppgjør

ballsport

Glassverket - Molde 24-26

Når to serierunder gjenstår ligger MHK-jentene over nedrykksstreken og har gode muligheter til å unngå kvalifiseringsplassen. Allerede før helgas kamper var Molde utenfor rekkevidde for Stabæk og Glassverket, som ligger på de to direkte nedrykksplassene. Svak åpning

Molde vant 28-24 i hjemmekampen i november, men det ble ingen enkel oppgave søndag kveld. Helt fram til sluttminuttene hadde Molde store problemer mot et lag som altså hadde tapt samtlige kamper i årets sesong, bortsett fra én.

Det ble en rotete åpning. Spillerne sleit med å finne åpningene og bommet på det meste, fram til Ragnhild Valle Dahl på sitt tredje forsøk brøt gjennom og satte inn 2-2 etter sju minutter. Før det hadde keeper Caroline Martins en viktig redning, og like etter stoppet hun et straffekast. Så satte Sherin Obaidli, Mona Obaidli, Natasa Jankovic og Vilde Nerås hvert sitt mål. Molde ledet 6-2 etter 13 minutter, og satte altså inn fem mål på fem minutter før Glassverket tok timeout.

Så slapp Molde inn to mål på tjue sekunder, før Valle Dahl og Nerås scoret igjen. Så satte Sherin Obaidli inn 10-7, før hun selv ble utvist. Martins gjorde flere gode redninger, men Mariane Fernandes ble utvist for unødvendig tøft spill. Martins reddet igjen, men seks minutter før pause sto det 10-10. De to utvisningene hadde kostet MHK tremålsledelsen. Så tok hjemmelaget ledelsen.

Viktige redninger

Valle Dahl og Rikke Østigård scoret viktige mål, Mona Obaidli banket inn 13-11. Sandra Wrede meldte seg på, Mona og Sherin scoret igjen og Nerås satte inn 18-14. Samme jenta la på, Sherin fortsatte føra Jankovic og Dahl sørget for 22-17. Så fikk Sherin sin andre utvisning og Molde mistet grepet igjen.

Sju minutter før slutt utlignet Glassverket til 23-23. Målvakt Martins gjorde nye redninger som hindret hjemmelaget flere scoringer. Mona utlignet til 24-24 og Sherin satte inn 25-24.

To minutter før full tid reddet Martins straffe. Fernandes kastet utilgivelig bort ballen da det skulle avgjøres. Heldigvis var Martins der igjen. Da Mona Obaidli scoret 26-24 var det 40 sekunder igjen, og endelig kunne MHK endelig puste ut.

Heldigvis tapte Sola

Ragnhild Valle Dahl ble kåret til Moldes beste spiller, men hele klubben bør takke keeper Caroline Martins for at MHK ikke har to færre poeng.

Sola, som lå på kvalikplassen ett poeng bak Molde, ledet hele oppgjøret mot Tertnes før de tapte med tre mål. Dermed er avstanden tre poeng når begge lagene har to kamper igjen.

Moldes to siste kamper er hjemme mot Byåsen (11. april) og borte mot Stabæk (18. april).