Tallene som viser at Sagosen er VM-konge: - Fryktelig imponerende

PARIS (adressa.no): Før søndagens VM-finale i Bercy synes det så definitivt klart:

Sander Sagosen er poengkongen av Frankrike-VM.

Den 21 år gamle mannen fra Trondheim og Charlottenlund troner øverst på statistikken over spillerne som har flest målpoeng (scoringer og målgivende pasninger), og det er ingen franskmenn i umiddelbar fare for å ta ham igjen.

Sagosen har scoret 40 mål og har 41 målgivende før VM-finalen mot Frankrike i AccorHotels Arena søndag kveld. Det er tre målpoeng foran makedonske Kiril Lazarov, som ligger på annenplass på listen.

Slik ser topp fem ut:

1. Sander Sagosen, Norge – 81 (40+41)

2. Kiril Lazarov, Makedonia – 78 (50+28)

3. Lika Cindric, Kroatia – 72 (39+33)

4. Erwin Feuchtmann, Chile – 69 (37+32)

5. Nikola Karabatic, Frankrike – 63 (25+38)

Se hele statistikken her.

– Jaja, det ser bra ut, det, svarer Sander Sagosen når adressa.no viser ham topplisten.

– Det er fint. Det viser at jeg har gjort det bra. Men så lenge vi står her vi står, tenker jeg ikke over det. Jeg tenker over at vi skal spille VM-finale. Å få oppleve det sammen med gutta her er stort, legger han til.

Bjørnsen nærmest

Men tallene viser samtidig hvor viktig Sagosen er blitt for Christian Berges Norge. Den neste norske spilleren på listen er Kristian Bjørnsen, som står med 46 målpoeng (41 mål og 5 målgivende).

– Jeg synes Sander har vært ordentlig god her nede. Det begynte litt trått mot Polen (åpningskampen), men nå er han kommet ordentlig godt i gang og er der han skal være, sier landslagssjef Christian Berge.

– Det sier litt om hvordan han har prestert at han leder poengstatistikken i VM?

– Ja, det gjør i grunnen det. Han er en smart håndballspiller.

Trekker på seg spillere

Storspillet i VM er imidlertid bare en forlengelse av det Charlottenlund-gutten har holdt på meg i den hjemlige danske ligaen. Også der leder han poengligaen suverent.

Derfor overrasker ikke VM-statistikken NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Han har spilt sammen med Sagosen i danske Aalborg, samtidig som han er blitt en nær venn av Norges nye stjerne.

– Det er mange av disse spillerne på listen som er sentrale i sine lag. Det er Sander og, men han er ekstrem. Ser du på kampen i går (semifinalen mot Kroatia) så sliter han litt med uttellingen, men på et tidspunkt trekker han på seg tre spillere når han spiller inn til streken. De har masse fokus på ham, og han vil alltid trekke oppmerksomheten mot venstre (der Sagosen ofte spiller), forklarer Tvedten.

Det betyr at motstanderne er så opptatte av å passe på den tidligere Kolstad-spilleren at det åpner opp store rom for de andre norske offensive spillerne. Det viser hvilken respekt han har opparbeidet seg.

– En bekreftelse

– Så det er ikke overraskende at han leder poengstatistikken, men det er fryktelig imponerende, sier Tvedten.

– Hva sier det?

– Det bekrefter bare det jeg vet, og det alle vet nå, og det er at han er en fantastisk håndballspiller – på så mange måter.

Tvedten minner om at det var Sagosen som scoret 22–22-scoringen Norge behøvde for å få ekstraomganger i semifinalen mot Kroatia.

– Torbjørn Bergeruds redning (på straffe i sluttsekundet) er «gamewinning», men det målet er likeså viktig. Han fortsetter bare å imponere håndballverdenen, sier Tvedten om spilleren som skal spille for den franske storklubben PSG fra sommeren av.

VM-finalen mot Frankrike spilles søndag klokken 1730.