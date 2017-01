Hykkerud før finalen: – Jeg tror franskmennene er litt nervøse

PARIS: Joakim Hykkerud mener at juryen ikke kan la være å ta med Bjarte Myrhol på All Star Team i VM.

– Jeg har sagt det til ham at jeg håper han får sin fortjente plass på All Star Team. Han har vært svingod. De kan godt ta med Sander Sagosen også. Ellers er det flere av våre som kunne ha vært med, men det er vel litt politikk i dette også, så flere enn to får vi vel ikke? sier en av Myrhols makkere på streken, Joakim Hykkerud.

Den tredje strekspilleren, Marius Gullerud, var så god mot Kroatia at Hykkerud ble sittende på benken. Det gjorde ham ikke så mye.

– Det betyr bare at jeg er frisk og rask til finalen, sier den alltid muntre Notodden-gutten.

Stor magefølelse

Hykkerud er full av lovord om den rollen Myrhol spiller i laget og har et spesielt forhold til ham.

– Vi går turer om kvelden og er de som er nærmest hverandre. Han er ledertypen som er seriøs i alt han gjør. Et forbilde for både meg og alle andre.

– Har du en god magefølelse før finalen?

– Jeg har i alle fall en stor magefølelse, skratter 30-åringen og klapper seg på buken. Han fleiper gjerne om sine 112–113 kilo, som han synes er minstemålet. De gir ham bedre fotfeste i krigen på streken.

– Jeg tror franskmennene er litt nervøse. De vet det er vanskelig å møte Norge nå, og de tar i alle fall ikke lett på oss, som spilte en del da Norge brukte to strekspillere i puljespillet mot Frankrike.

– Det synes jeg fungerte bra, så jeg håper vi skal kjøre på det en gang til, sier bamsefar Joakim Hykkerud.